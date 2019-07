Range-Extender bringt HomeKit in schlecht abgedeckte Räume

HomeKit-Nutzer kennen das Problem: Weil viele der zu Apples Smart-Home-Standard kompatiblen Geräte nur mittels Kurzstreckenfunk (Bluetooth Low Energy, BLE) vernetzt sind, kommt es in entfernter gelegenen Räumen manchmal zu langsamen Schaltvorgängen oder einer überhaupt nicht vorhandenen Reaktion.

Kästchen statt zusätzlicher Steuerzentrale

Bislang hilft hier nur, zusätzliche per WLAN oder Ethernet angebundene Apple-Geräte in der Nähe zu platzieren. Das können etwa ein iPad oder eine Apple-TV-Box sein, die als HomeKit-Basis ("Steuerzentrale" oder auch "Home Hub" genannt) dienen und das Signal weitergeben. Eve Systems aus Deutschland hat nun ein kleines Zusatzgerät in Planung, das Reichweitenärger einfacher beheben soll.

Für Häuser und Wohnungen

Der Eve Extend ist ein sogenannter Range Extender – er erweitert die Reichweite bestehender Bluetooth-Verbindungen und unterstützt bis zu acht Geräte. Er soll im September auf den Markt kommen und leitet Bluetooth-Signale an ein bestehendes HomeKit-Smart-Home weiter beziehungsweise steuert entfernt gelegene Geräte an. Nützlich ist dies beispielsweise für Hardware im Garten wie das von Eve Systems angebotene Wasserventil Eve Aqua, das man in manchen Fällen nur dann erreicht, wenn ein Home Hub am Fenster steht. Auch Bewohner größerer Häuser oder Wohnungen können profitieren – ebenso solche, deren Wände Funkwellen nicht gut durchlassen.

Ankündigung in den kommenden Wochen

Das Gerät wird über die Eve-App eingerichtet und hängt per WLAN im Netz. Mit Strom versorgt wird das kleine Kästchen über ein USB-Netzteil (5 Volt, mindestens 500 mA). Angaben zum Preis liegen noch nicht vor, mit einer offiziellen Ankündigung ist in den kommenden Wochen zu rechnen. Bislang funktioniert der Eve Extend nur mit Eve-Komponenten, nicht jedoch mit HomeKit-Hardware anderer Hersteller.

