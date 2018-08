Das Löschwerkzeug in Aktion. (Bild: Microsoft)

iOS- und macOS-User hatten in den letzten Tagen Probleme damit, Microsofts Büropaket zu registrieren. Schlimmstenfalls muss ein Löschtool verwendet werden.

Abonnenten von Microsofts Office-(365)-Paket, die macOS und iOS nutzen, klagten in den vergangenen Tagen über Probleme bei der Registrierung beziehungsweise Lizenzierung von Word, Excel, PowerPoint und Co. Dabei erhielten Betroffene trotz valider und bezahlter Subskription eine Fehlermeldung, was schlimmstenfalls dazu führte, dass die Anwendungen im Nur-Lese-Modus starteten, also nicht vernünftig verwendet werden konnten.

Lizenzierung erfolgte nur unvollständig

Mittlerweile scheint Microsoft das Problem, das auch Windows-Nutzer betreffen konnte, behoben zu haben. Während es auf iPhone und iPad reicht, die Registrierung erneut zu versuchen, gibt es auf dem Mac jedoch noch Schwierigkeiten. Hier scheint die Lizenzierung während des Fehlerzeitraums unvollständig abgelaufen zu sein, weshalb Anwender auf ihren Rechnern nun Registrierungsdateien haben, mit denen Office (365) nicht zurechtkommt.

Entsprechend hilft es auch nicht, den Registrierungs- beziehungsweise Lizenzierungsprozess erfolgreich abzuschließen – die Office-Applikationen verbleiben im Nur-Lese-Modus. Um den Abgleich mit Microsofts Servern komplett neu anzustoßen, muss in schwierigen Fällen ein Löschwerkzeug des Konzerns bemüht werden, dass dieser auf seiner Support-Website vorhält.

Lösch-Tool soll Abhilfe schaffen

Das sogenannte Tool zum Entfernen von Lizenzen löscht alle auf der Maschine vorhandenen Office-2016-für-Mac-Lizenzen. Anschließend sollte eine Registrierung beziehungswiese Lizenzierung mit einem Office-(365)-Konto auf dem Mac wieder möglich sein. Gibt es weiterhin Probleme, müssen die Office-Anwendungen allerdings neu installiert werden, worauf Microsoft selbst in einem Support-Dokument hinweist. Es ist nach wie vor unklar, was zu den Problemen der vergangenen Tage führte.

(bsc)