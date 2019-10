San Francisco: Apple will Flughafen ausbauen

Als Architekten von Airports sind Apples Mitarbeiter bislang nicht aufgefallen. Allerdings als große Flugzeugbenutzer: 50 Business-Class-Plätze pro Tag soll der Konzern so im Schnitt vom Flughafen San Francisco (SFO) aus buchen, hieß es Anfang des Jahres. Bei United Airlines ist das Unternehmen wichtigster Kunde weltweit.

Fliegen soll schöner werden

Nun möchte der iPhone-Konzern mehr Einfluss darauf nehmen, wie seine Mitarbeiter konkret reisen. Im Fadenkreuz: Besagter SFO. Das Unternehmen soll sich einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg zufolge mit Vertretern von United getroffen haben, um zu besprechen, wie man dessen Terminal, in dem die Apple-Mitarbeiter offenbar viel Zeit verbringen, verbessern könne.

In den "frühen Gesprächen" soll es um fast alles gegangen sein, was an einem Flughafen anfällt. Das Apple-Team habe von der Gepäckabfertigung über den Kundendienst bis hin zu den Lobbys alles besucht, bestätigte eine United-Topmanagerin. Genaueres wollte Linda Jojo, Executive Vice President, jedoch nicht verraten: "Ich bleibe bewusst vage."

Apple ist ein sehr guter Kunde

Teile des United-Terminals sind alt, Apple will hier offenbar auch mit neuer Technik frischen Wind hineinbringen. Der Konzern soll jedes Jahr allein 150 Millionen Dollar für Tickets ausgeben, so Bloomberg. United ist durchaus Apple-freundlich und bereit, mitzuspielen: Die Airline hatte selbst mehr als 100.000 Apple-Geräte für seine Mitarbeiter angeschafft.

Techkonzerne, die Flughäfen mitgestalten, sind im Silicon Valley nichts Neues. So ließ sich Google auf dem NASA-Flughafen Moffett Field mit seiner Privatjet-Flotte nieder – dort heben nun die Chefs sowie wichtige Mitarbeiter des Konzern ab – und haben es besonders bequem, weil die Anlage so nah am Konzernsitz in Mountain View liegt. (bsc)