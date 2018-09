Apple Watch Series 4 mit neuem Ziffernblatt. (Bild: Apple)

Die Series 4 gibt ihren Nutzern deutlich mehr Display-Platz. Allerdings lässt auch Apple selbst nicht alle interessanten Komplikationen aufs Ziffernblatt.

Die Apple Watch Series 4 bietet eine ordentlich vergrößerte Bildschirmfläche. So stellt das Display des 44-mm-Modells nun 448 mal 368 Bildpunkte dar – der Vorgänger packte nur 390 mal 312 Pixel. Allerdings wird die gewachsene Darstellungskapazität an manchen Stellen im Betriebssystem noch nicht optimal genutzt. Das gilt insbesondere für die beiden neuen – von Apple für die Series 4 extra entworfenen – Ziffernblätter.

Apple-Komplikationen nicht auswählbar

"Infograph" und "Infograph Modular" erlauben neun beziehungsweise sechs unterschiedliche Komplikationen. Allerdings können Nutzer diese nicht frei auswählen – einige populäre Funktionen sind nicht auswählbar. So kann man derzeit weder Nachrichten, noch Telefonie, Home, "Meine Freunde finden" oder die Remote-App als Komplikation hinterlegen.

All diese erlauben einen schnellen Zugriff auf die entsprechenden Programme, so dass man sich nicht durch den App-Switcher (Dock) oder die Icon-Ansicht kämpfen muss. Es ist unklar, ob Apple diese Komplikationen in späteren watchOS-Versionen nachreicht – oder meint, dass diese Komplikationen nicht zu Infograph und Infograph Modular passen.

Entwickler müssen ran an die Watch

Weiterhin sind auch noch nicht alle Komplikationen von App-Herstellern für "Infograph" und "Infograph Modular" aufbereitet. Diese müssen bestimmten Regeln entsprechen, um etwa in die oberen oder unteren Ecken zu passen. Apple hat dazu genaue Details auf seiner Entwickler-Website aufgeführt – Nutzer müssen darauf warten, dass die Developer ihrer Lieblings-App tätig werden.

An anderen Stellen im Betriebssystem könnte Apple selbst Hand anlegen. So zeigt die Sport-App derzeit auf der Apple Watch Series 4 trotz größerer Auflösung genauso viele Inhalte wie die kleinere Series 3 – fünf verschiedene Werte. Auch das könnte sich mit künftigen watchOS-Versionen verbessern.

