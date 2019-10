Smart Home: Ex-Mozilla-CTO soll es angeblich für Apple richten

Apple will offenbar einen neuen Anlauf auf das Smart Home nehmen: Der ehemalige Mozilla-Technikchef Andreas Gal hat einem Bericht zufolge die Leitung eines Teams übernommen, das mit einer Überholung von Apples Smart-Home-Plattform betraut ist – dafür sucht Apple derzeit zudem weitere Mitarbeiter mit entsprechender Erfahrung.

Mehr Hersteller mit HomeKit-Support sollen her



Das Hauptziel bestehe darin, deutlich mehr Dritthersteller zur Integration von HomeKit in eigene Smart-Home-Hardware zu bringen, um zu Amazon und Google in diesem Bereich aufzuschließen, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet. Amazon zähle 85.000 Alexa-kompatible Produkte, per Google Assistant würden sich rund 10.000 Geräte ansteuern lassen – Apple zähle 450 HomeKit-Accessoires.



Die Zertifizierung für HomeKit gilt als vergleichsweise aufwändig, ursprünglich mussten Hersteller dafür spezielle von Apple abgesegnete Chips integrieren. Erst seit vergangenem Jahr haben Firmen die Möglichkeit, die HomeKit-Integration per Software-Update nachzuliefern. Zu den ersten großen Herstellern die davon Gebrauch machen gehört etwa Gardena, dessen vernetztes Gartenbewässerungssystem sich seit Frühjahr über Apples Home-App und Siri ansteuern lässt. Jüngst hat Apple HomeKit auch für Fernseherhersteller geöffnet, LG machte im Juli den Anfang.

Entwickelt Apple neue Smart-Home-Hardware selbst?

Das Team sei aber auch damit vertraut, mögliche Apple-eigene Hardware-Neuerungen in diesem Sektor auszuloten, heißt es weiter. Der Konzern habe in der Vergangenheit an eigenen HomeKit-Accessoires gearbeitet, darunter Schließmechanismen für Türen und Fenster, die Bemühungen aber auf Eis gelegt. Mit der TV-Box Apple TV und dem vernetzten Lautsprecher HomePod bietet der Konzern derzeit nur zwei spezielle Smart-Home-Geräte an. Sie dienen auch als Home Hub, um heimische HomeKit-Hardware aus der Ferne steuern zu können.

Ex-Mozilla-CTO Gal kam vor einem Jahr durch Apples Übernahme von Silk Labs zu dem iPhone-Hersteller. Gals auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Start-up hatte einen vernetzten Home Hub mit Kamera entwickelt, der die Mitglieder eines Haushaltes und deren Gewohnheiten kennenlernen soll, um dadurch automatisch andere vernetzte Heimgeräte anzusteuern – und beispielsweise auch unbefugte Personen zu erkennen.

(lbe)