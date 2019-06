Sonos will lokale Musikwiedergabe aus iPhone-App streichen

iPhone-Nutzer mit Sonos-Lautsprechern müssen sich auf den Wegfall einer grundlegenden Funktion einstellen: Die Wiedergabe von lokal auf dem iOS-Gerät gespeicherter Musik über das Sonos-Netzwerk ist "in Kürze" nicht mehr möglich. Entsprechende Warnhinweise zeigt die aktuelle Sonos-App bei Aufruf der Funktion an.

Störungen bei der lokalen Musikwiedergabe möglich

In einem Support-Dokument erklärt Sonos, die 2012 eingeführte Funktion sei mit "neueren Versionen von iOS unzuverlässig geworden" – deshalb werde sie "in den kommenden Monaten" aus der Sonos-App entfernt. Bei der gleichzeitigen Verwendung anderer Apps mit Audioausgabe oder der Anbindung von Bluetooth-Kopfhörern konnte es offenbar zu Unterbrechungen der Audiowiedergabe über das Sonos-System kommen.

Warnmeldung in der Sonos-App.

Lokal auf iPhone, iPad oder iPod touch liegende Musiktitel und Audioinhalte lassen sich künftig nur noch über verschiedene Workarounds auf den vernetzten Lautsprechern des Herstellers ausgeben: Die "empfohlene Methode" sei die Wiedergabe über Apples Streaming-Protokoll AirPlay 2, schreibt der Hersteller.

Dies setzt allerdings voraus, dass Kunden mindestens ein AirPlay-2-fähiges Sonos-Modell in ihrem heimischen Multiroom-Setup betreiben.

AirPlay 2 nur auf neueren Sonos-Modellen unterstützt



AirPlay 2 wird von Sonos One, Beam, Amp, Playbase und Play:5 (zweite Generation) unterstützt. Ältere Lautsprecher wie Play:1 und Play:3 hätten "einfach nicht die nötige Power" von AirPlay 2, teilte Sonos im vergangenen Jahr mit, als die Funktion per Update ausgeliefert wurde. Die Gruppierung von Räumen für die Wiedergabe erfolgt weiterhin über die Sonos-App, Nutzer müssen dann also zwischen Apps hin- und herspringen.

Nutzer ohne AirPlay-2-fähige Sonos-Hardware werden auf die Verwendung eines Streaming-Dienstes verwiesen. Manche Streaming-Anbieter wie Apple Music erlauben auch, lokale Musik hochzuladen, die dann in der Cloud verfügbar sei und gestreamt werden könne.

Eine weitere Alternative besteht darin, die Musik von einem Computer im lokalen Netzwerk oder einem NAS wiederzugeben und von der App aus zu steuern. Dies setzt voraus, dass entsprechende Hardware vorhanden und eingeschaltet ist – sowie richtig konfiguriert wurde. Auch über den Streaming-Server Plex lässt sich Musik auf Sonos-Lautsprecher bringen.

