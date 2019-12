Sony: Android-TV-Update bringt HomeKit- und AirPlay-Support

Mit einem großen Android-TV-Update kommen die Apple-Protokolle AirPlay 2 und HomeKit auf ausgewählte Sony-Fernseher. Der Hersteller hat mit der Bereitstellung von Android 9 Pie für TV-Modelle mit Baujahr 2019 der Serien Z9G / ZG9, A9G / AG9, XG950 und XG850 (bei letzterer nur in den Größen 85", 75", 65" und 55") begonnen.

Android 9 Pie bringt Support für AirPlay und HomeKit



Überraschend bringt Sony AirPlay und HomeKit auch auf zwei 2018er-Fernseher: Z9F Series und A9F Series sollen das Update ebenfalls erhalten, wie aus einem Support-Dokument hervorgeht – das war bislang weder von Sony noch von Apple angekündigt.

Neben der Unterstützung für die zwei Apple-Protokolle liefert das Android-TV-Update auch Dolby-Atmos-Support für die integrierten Lautsprecher des Gerätes sowie kleinere Verbesserungen bei Bedienoberfläche und Einstellungen.

Man habe mit der Auslieferung des Software-Updates begonnen, dieses erfolge allerdings in mehreren Stufen, wie Sony mitteilte – entsprechend taucht es möglicherweise vorerst noch nicht auf unterstützten Fernsehern auf. Bislang hat Sony das Update auch nur auf seiner US-Seite angekündigt, ob dieses zeitgleich – sprich im Laufe des Dezembers – auch in Deutschland und Europa für die genannten Sony-Modelle ausgeliefert werden soll, bleibt vorerst offen.

Sony, LG, Vizio und Samsung mit AirPlay-Support

Vor Sony hat bereits LG bestimmte Smart-TVs um AirPlay 2 und HomeKit erweitert, allerdings nur Modelle mit Baujahr 2019. Der US-Hersteller Vizio stellt ebenfalls ein entsprechendes Update bereit, teils auch für ältere Modelle. Samsung führt eine Reihe von Smart-TVs, die AirPlay 2 beherrschen und mit Apples TV-App ausgerüstet sind – allerdings fehlt hier der Support für Apples HomeKit.



HomeKit-Fernseher lassen sich in bestehende Smart-Home-Konfiguration einbinden, und über Apples Home-App sowie Siri ansteuern. Darüber ist etwa der Wechsel des Eingangs möglich, auch eine Einbindung in Smart-Home-Szenen und Automationen lässt sich vornehmen. Mit dem Streaming-Protokoll AirPlay 2 können Nutzer Videos, Musik und Fotos direkt von iPhone, iPad und Mac aus an den Fernseher streamen.

(lbe)