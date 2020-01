Sparkassen und "Lex Apple Pay": Kein Interesse mehr an iPhone-NFC-Zugriff

Die Sparkassen arbeiten offenbar nicht länger auf eine Öffnung der NFC-Schnittstelle des iPhones hin. Mit der Teilnahme des Bankenverbandes an Apple Pay habe man das eigentliche Ziel erreicht, mobiles Bezahlen für alle Kunden anzubieten, wie der Verband gegenüber dem Magazin Finance Forward mitteilte.

Vor einem guten Jahr hieß es bei der Sparkassen-Finanzgruppe noch, Apple müsse die Nahfunkschnittstelle NFC für andere Bezahldienste öffnen, sonst würde mobiles Bezahlen ausgebremst.

Schulterzucken zu "Lex Apple Pay"

Ein Ende November 2019 in Deutschland verabschiedetes und als "Lex Apple Pay" bezeichnetes Gesetz schreibt Plattform-Betreibern inzwischen vor, Finanzdienstleistern "gegen angemessenes Entgelt" einen Zugang zu Infrastruktur wie NFC zu verschaffen. Für die Sparkassen scheint das nicht mehr von Interesse: Man habe keine Informationen darüber, dass hierzu ein Antrag gestellt wurde, erklärte ein Sprecher des Bankenverbandes gegenüber Finance Forward – auch seien keine "Pläne hierfür" bekannt.

Nach Apples Auslegung stellt Apple Pay bereits eine technische Methode für den Zugang zum NFC-Chip in iPhones bereit und erfüllt so die Vorschriften in Deutschland. "Wenn eine Karte der Apple Wallet hinzugefügt wird, können die Banken entscheiden, ob man damit auch sichere Bezahlvorgänge aus ihren eigenen Apps via NFC auslösen kann. Dafür war kein neues Gesetz notwendig", erklärte das Unternehmen Ende vergangenen Jahres.

Apple Pay soll künftig auch Girocard akzeptieren

Die Sparkassen unterstützen Apple Pay seit Dezember 2019, vorerst nur für Kunden mit Kreditkarte. Die Girocard (landläufig immer noch "EC-Karte" genannt) soll aber im Laufe dieses Jahres in Apple Pay eingebunden werden, heißt es. Der bislang fehlende Girocard-Support war einer der ursprünglichen Hauptkritikpunkte der Sparkassen an Apple Pay.

Google Pay wird von den Sparkassen nicht unterstützt, NFC-Zahlungen sind mit der Android-App des Bankenverbandes möglich. Google-Pay-Nutzer können Sparkassen-Konten zudem über PayPal einbinden.

Die EU-Kommission hat im vergangenen Jahr damit begonnen, den Markt für mobile Bezahldienste genauer unter die Lupe zu nehmen und mit der Befragung von Marktteilnehmern begonnen. Dabei scheint es auch um mögliche Wettbwewerbsverstöße rund um Apple Pay und Apples in Apps vorgeschriebene Bezahlschnittstelle zu gehen.

(lbe)