Spotify soll in Kürze auf der Apple Watch erscheinen: Die watchOS-App soll eine schnelle und bequeme Steuerung des Musik-Streaming-Dienstes vom Handgelenk aus ermöglichen – allerdings nur als Fernbedienung für die Wiedergabe auf dem iPhone sowie anderen Spotify-Connect-Geräten. Außerdem ist das Hinzufügen von Musiktiteln zur eigenen Sammlung möglich sowie ein schnellerer Zugriff auf zuletzt abgespielte Audioinhalte.

Die entscheidenden Funktionen fehlen derzeit aber: Ein Streaming von Spotify direkt auf der Apple Watch scheint nicht vorgesehen, auch der Download von Songs auf die Uhr ist nicht möglich – entsprechend muss das iPhone zur Spotify-Wiedergabe weiterhin mitgeführt werden.

Spotify stellt Offline-Musikwiedergabe auf Apple Watch in Aussicht

Eine Unterstützung für die Offline-Wiedergabe von Musik und Podcasts soll aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wie Spotify am Dienstag in einer Mitteilung betonte, erst dann wird der Nutzer das iPhone etwa für eine Laufrunde auch zu Hause lassen können. Die watchOS-App soll im Laufe der Woche für Nutzer schrittweise freigegeben werden, kündigt der Streaming-Dienst an. Voraussetzung dafür ist die iPhone-App in neuer Version 8.4.79.

Spotify hat jüngst erst Unterstützung für Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS angekündigt, dort ist der Funktionsumfang der App ähnlich eingeschränkt.

Große App-Anbieter haben sich von Apple Watch zurückgezogen

Spotify ist ein direkter Konkurrent zu Apple Music, Apples Musikdienst unterstützt inzwischen allerdings Streaming direkt auf der Uhr – auch ohne mitgeführtes iPhone. Spotify und Apple sind in den vergangenen zwei Jahren mehrfach aneinandergeraten: Spotify bemängelt seit längerem, Plattformanbieter wie Apple nutzten ihre Position zur Benachteiligung der Konkurrenz aus.

Zugleich ist die Spotify-App der wohl prominenteste App-Neuzugang für watchOS in den vergangenen Monaten. Mehrere große App-Anbieter haben ihre (alten) Apple-Watch-Apps im vergangenen Jahr eingestampft, darunter auch Google Maps. Apple erlaube bislang nur "Baby-Apps" für watchOS, kritisierten Entwickler im Frühjahr.

