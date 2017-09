(Bild: Apple)

Wer mit der Sprachassistentin nach Dokumenten im Web sucht, bekommt künftig Ergebnisse von Google. Apple dürfte dafür viel Geld kassieren.

Apple setzt für die Suchfunktion seiner Sprachassistentin Siri künftig wieder auf Google statt auf Microsofts Bing – zumindest, wenn es um Web-Anfragen geht. Auch bei der Suche auf dem mobilen Betriebssystem iOS sowie in der "Spotlight"-Funktion auf dem Mac sorgt künftig wieder Google für die Suchtreffer. Apple pflege enge Zusammenarbeit sowohl mit Google als auch mit Microsoft, schreibt das IT-Blog TechCrunch unter Berufung auf ein Statement von Apple. Mit dem Wechsel solle lediglich eine "konsistente Nutzererfahrung" gewährleistet werden.

Microsoft ist bei Apple nicht ganz raus

Microsoft und Apple würden auch bei der Suche weiterhin eng zusammenarbeiten, zitierte TechCrunch einen Microsoft-Sprecher. So sorge Bing auch weiter für die Ergebnisse bei der Bildersuche mit Siri. Dem Sprecher zufolge wird Bing in den USA für etwa ein Drittel der Suche auf dem PC genutzt. Weltweite Zahlen nannte das Unternehmen bislang nicht. Wie Microsoft am Montag ankündigte, soll die Bing-Suche künftig mit künstlicher Intelligenz "noch bessere und individuellere" Ergebnisse bringen.

Google muss tief in den Geldbeutel greifen

Google lässt sich laut einem Bericht des Börsensenders CNBC die Vereinbarungen einiges kosten. Demnach schätzt ein Analyst der Unternehmensberatung Bernstein, dass Apple von dem Suchmaschinen-Spezialisten in diesem Jahr rund drei Milliarden Dollar dafür erhält, dass Google als Suchmaschine auf den Apple-Geräten voreingestellt wird. Damit könne allein Google für fünf Prozent des operativen Gewinns von Apple verantwortlich sein. Die Mobilgeräte von Apple machen wiederum rund 50 Prozent der Umsätze von Google bei mobiler Suche aus.

High Sierra mit Spotlight

Seit Montagabend steht Apples neues Betriebssystem High Sierra für den Mac zur Verfügung, in dem auch die Systemsuche Spotlight wieder steckt. (mit Material von dpa) / (bsc)