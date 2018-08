MacBook Pro mit 15-Zoll-Display des Jahrgangs 2018. (Bild: Apple)

Wer das Betriebssystem aus dem Recovery-Modus löscht, um es neu aufzusetzen, kann es unter Umständen nicht mehr neu einspielen, heißt es in Berichten.

Apple setzt im neuen MacBook Pro des Jahrgangs 2018 erstmals in mobilen Geräten seinen hauseigenen T2-Chip ein. Der ARM-Prozessor, auf dem ein abgespecktes iOS läuft, ist unter anderem für Sicherheitsanwendungen (Verschlüsselung des Hauptmediums und Fingerabdrucksensor Touch ID), als SSD-Controller sowie für die "Hey Siri"-Funktion zuständig. Auch den Bootprozess sichert der T2 ab. Wie nun Besitzer der frischen Notebooks berichten, kann es in diesem Zusammenhang zu Problemen beim Neuaufsetzen der Geräte kommen.

Installation hängt in Schleife fest

Wie das französische Apple-Portal Mac4Ever unter Berufung auf eigene Versuche mit einem 13- und einem 15-Zoll-Modell meldet, scheitert derzeit eine macOS-Neuinstallation, wenn man das System aus dem Recovery-Modus (macOS-Wiederherstellung) über das darin enthaltene Festplattendienstprogramm löscht und dann erneut installieren will. Normalerweise lädt der Recovery-Modus dazu eine aktuelle Kopie der jüngsten macOS-Version (High Sierra) aus dem Internet. Dieser Download scheint auch zu funktionieren, allerdings begibt sich der Installationsprozess anschließend in eine Schleife, aus der es bis auf einen Neustart (in den Recovery-Modus) kein Entrinnen zu geben scheint.

"Es war komplett unmöglich, macOS High Sierra erneut zu installieren." Auch das Aufspielen eines Time-Machine-Backups, des Restore des T2-Chips (iBridge) mittels Apple Configurator sowie die Verwendung eines bootfähigen USB-Sticks schlugen laut dem Bericht fehl – ebenso wie Versuche mit der Betaversion von macOS Mojave. Der T2-Chip implementiere striktere Voraussetzungen für das Installieren eines neuen Betriebssystems.

Zusammenhang mit Throttling-Update?

Es ist unklar, warum die Neuinstallation der jüngsten macOS-Version aus dem Recovery-Modus heraus derzeit nicht funktioniert – möglicherweise kommt diese nicht mit dem Throttling-Update zurecht, das Apple zwischenzeitlich herausgebracht hatte. Das Problem erinnert an ähnliche Schwierigkeiten beim iMac Pro, in dem ebenfalls der T2-Chip steckt. Hier scheiterte im Juni die Wiederherstellung, weil Apples Server einen Fehler meldeten.

Nutzer sollten aktuell ihr MacBook Pro nicht komplett löschen. Die von Mac4Ever getesteten Geräte erweisen sich aktuell als betriebssystemlose "Bricks", solange Apple keine installierbare High-Sierra-Version bereitstellt.

(bsc)