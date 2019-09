Tim Cook macht Hoffnung auf Apple-Card-Start in Deutschland

Tim Cook will die Apple Card künftig auch nach Europa und Deutschland bringen. Das sagte der Apple-CEO in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Apples hauseigene Kreditkarte, die bislang nur in den Vereinigten Staaten von Amerika in Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Goldman Sachs offeriert wird, soll ein Produkt sein, das Apple "überall" anbiete. Bankprodukte müssten allerdings Land für Land eingeführt werden, weil Banken und Vorschriften überall unterschiedlich seien, sagte er dem Blatt. "Aber wir wollen damit auch nach Deutschland kommen."

Warten auf die Zulassung

Angaben zu einem Zeitpunkt machte Cook in dem Interview nicht. Es könnte aber länger dauern – so mussten sich Nutzer auf den Bezahldienst Apple Pay hierzulande viele Jahre gedulden. Apples Bankpartner Goldman Sachs hatte allerdings bereits durchblicken lassen, dass ein Start der Apple Card in Europa angepeilt wird – sie soll dem Geldhaus ein neues Standbein im Privatkundengeschäft geben.

Cook auf dem Oktoberfest. (Bild: Apple / Twitter)

Der Apple-Chef Cook ist derzeit auf Tour durch Bayern. Wie seinem Twitter-Account zu entnehmen ist, schaute er unter anderem beim Oktoberfest vorbei ("Prost") und besuchte in München die Musk-App-Firma Algoriddim sowie Apples eigenes Bavarian Design Center, in dem der Konzern unter anderem an neuen Power-Management-Chips für eine höhere Akkulebensdauer arbeitet.

Dienstegeschäft lohnt sich

Zum Dienstegeschäft sagte Cook, es werde immer einen Bedarf an "unterschiedlichen, zusätzlichen oder besseren" Services geben. "Das ist ein Fortschritt." Die Apple Card sei sehr gut angenommen worden. Cook machte auch Andeutungen zu den Verkaufszahlen des iPhone 11. Apple könne "nicht glücklicher sein, so wie die Dinge laufen". Es habe einen "sehr starken Start" gegeben.

Dass es Dienste brauche, um das iPhone wieder interessanter zu machen, sieht Cook laut Bild nicht. "Ich finde das iPhone sehr aufregend." Die Menschen würden phänomenale Fotos mit dem Nachtmodus und dem Ultraweitwinkel der Kamera schießen, sagte er. "Ich denke, das ist eine bedeutende Innovation."

(bsc)