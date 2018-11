Die Truphone-App erlaubt eine Konfiguration des eSIM-Tarifs. (Bild: Screenshot Truephone.com)

Mit einer App lassen sich die Dual-SIM-Geräte mit einem zweiten Tarif beschicken, der ein Surfen in 52 Ländern erlauben soll.

Der Anbieter Truephone hat das erste eSIM-Angebot für Besitzer der 2018er iPhones gestartet. Über die frisch verfügbare My-Truephone-App kann ein Reisedatentarif für insgesamt 52 Länder gebucht werden. Bezahlt wird dieser per Kreditkarte (Visa/Mastercard), die in der Anwendung hinterlegt werden muss. Telefonie ist mit dem Angebot nicht möglich.

Drei Größen und mehr Länder

Der Dienst ist in den Größen 300 MByte (6 Euro, ein Tag), 1 GByte (15 Euro, 30 Tage) sowie 3 GByte (42 Euro, 30 Tage) erhältlich. Damit ist er teurer als das bestehende Angebot von Truephone für das iPad, das die in neueren Geräten integrierte Apple-SIM verwendet und eine Tarifauswahl direkt in den Systemeinstellungen ohne App erlaubt. Hier kosten 1 GByte 10 Euro und 3 GByte 25 Euro, zusätzlich gibt es noch einen 500-MByte-Tarif für 6 Euro. Alle Tarife gelten auf dem iPad jeweils 30 Tage, ein Tagestarif wie beim iPhone fehlt. Truephone hat für iPhone XS, XS Max und XR aber die Anzahl der unterstützten Länder erhöht – beim Apple-SIM-Tarif waren nur 40 dabei. Neu hinzugekommen ist unter anderem Japan.

Die Aktivierung der eSIM, die bei den 2018ern iPhones im Dual-SIM-Betrieb verwendet werden kann, ist einfach: Die My-Truephone-App schickt die Daten automatisch an das System, das vom Nutzer konfiguriert wird. Er kann unter anderem ein Label für den Reisetarif vergeben und entscheiden, ob er für die Datennutzung verwendet werden soll. Truephone und der Tarif der aktuell eingelegten physischen SIM sind gleichzeitig aktiv, man sieht im Kontrollzentrum also zwei Empfangsanzeigen.

Teure Datenpreise umgehen

Gedacht ist das Truephone-Angebot für Besuche in Ländern, für die man nur einen sehr teuren Datenpreis in seinem eigentlichen Prepaid- oder Vertragstarif hätte – das gilt etwa oft für die USA oder Asien. Hier kann man dann Truephone als Datentarif verwenden und muss sich keine lokale SIM besorgen; zudem bleibt man weiterhin parallel über die deutsche Nummer erreichbar.

Truephone ist nicht der einzige Anbieter, der solche Tarife anbieten will. Der Konkurrent Gigsky hat ebenfalls einen eSIM-Service angekündigt, dieser ist jedoch bislang nicht freigegeben. Apple hatte die eSIM- und Dual-SIM-Funktionalität in iPhone XS, XS Max und XR mit Erscheinen von iOS 12.1 am Dienstag aktiviert. Verkäufer von Vertragstarifen wie Deutsche Telekom oder Vodafone haben bereits angekündigt, ebenfalls eSIM-Unterstützung anzubieten – wann genau, ist unklar. O2 will laut eigenen Angaben später mit einer eigenen eSIM hinzustoßen. Ist der Hauptvertrag per eSIM realisiert, bleibt der SIM-Kartenslot im Gerät frei, um z.B. eine lokale Prepaid-Karte zu verwenden. Zwei physische SIMs sind nur in den China-Versionen von iPhone XS, XS Max und XR nutzbar.

(bsc)