Turnschuhe mit iPhone-Steuerung

Wer weder Schnürsenkel noch Klettverschlüsse an seinen Turnschuhen öffnen und schließen möchte, kann das mit einem besonderen paar Tretern aus dem Hause Nike künftig automatisiert per iPhone tun. Der Sportartikelkonzern hat mit dem Adapt BB nun ein Paar Basketball-Sneaker präsentiert, die sich nach dem Hineinschlüpfen auf Knopfdruck zusammenziehen, um dem Fuß Halt zu geben – ein bisschen wie dereinst in "Zurück in die Zukunft 2".

Günstig, relativ gesprochen

Der Adapt BB ist nicht der erste Versuch von Nike – zwischenzeitlich gab es von der Firma Schuhe namens HyperAdapt 1.0 mit einer ähnlichen Mechanik, die allerdings in einer limitierten Edition für sage und schreibe 720 US-Dollar auf den Markt gekommen waren. Der Adapt BB ist mit geplanten 350 US-Dollar dagegen zumindest günstiger.

Die Schuhe funktionieren nach Angaben von Nike auch ohne iPhone: Steigt man in sie hinein, schließen sie sich dank Motor automatisch. Ein Knopf dient wiederum der Öffnung. Die kommende Nike-Adapt-App erlaubt dagegen zusätzlich eine genaue Justierung der Schließstärke – angedacht sind sogar Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Phasen eines Basketballspiels, weil sich der Fuß durch Schweiß und sportliche Betätigung vergrößert. Auch Firmware-Updates für das sogenannte "FitAdapt"-System sind denkbar.

Turnschuhe passend zur Apple Watch Nike+

Verfügbar sein soll der Adapt BB ab Mitte Februar. Die verfügbaren US-Größen betragen 8 bis 15,5 beim Mann und bis zu 14 bei Frauen. Angaben zu Europreisen liegen uns noch nicht vor. Apple und Nike arbeiten schon seit längerem zusammen, so verkauft der iPhone-Konzern etwa seit Jahren eine Spezialedition seiner Apple Watch mit dem Namen Nike+. Apple-Gründer Steve Jobs hatte zum Nike-Chef ein gutes Verhältnis, was auch schon zu Zusatzhardware für den iPod führte, die dabei half, mit Nike-Turnschuhen ein Bewegungstracking durchzuführen.

(bsc)