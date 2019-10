Twitch-Abos für iPhone-Nutzer bis zu 40 Prozent teurer

Das Live-Streaming-Netzwerk Twitch hat die iOS-App um eine Kernfunktion erweitert: Nutzer können darin nun direkt Kanäle abonnieren und den jeweiligen Streamer dadurch finanziell unterstützen – ein Teil des Abopreises schüttet Twitch an den Anbieter des Kanals aus.

Abonnements funktionieren auf iPhone und iPad aber anders als in der Desktop-Version, wie Twitch erklärt: Statt ein Abo mit automatischer Verlängerung abzuschließen, bietet die App sogenannte "Sub Tokens" zum Kauf, die jeweils nur ein Monatsabo (Tier 1) abdecken.

Bis zu 40 Prozent Aufpreis für Twitch-Abos

7 Euro kostet ein Monatsabo in der iPhone-App – statt 5 Euro.

Die Sub Tokens in der iOS-App sind allerdings deutlich teurer als das Monatsabo im Web: iPhone-Nutzer müssen pro Einzel-Token respektive Abomonat 7 Euro zahlen.

Per Browser abgeschlossene Kanal-Abonements kosten 5 Euro pro Monat. Twitch bietet auch größere Token-Pakete für Preise bis zu 170 Euro an, bei denen der Aufpreis etwas geringer ausfällt.



Als Grund für den höheren Preis der iOS Sub Tokens verweist Twitch auf "App-Store-Gebühren". Es seien Kosten mit dem Verkauf von Abonnements in Apps verbunden, heißt es weiter. Um an Streamer den gleichen Abo-Anteil ausschütten zu können, müsse man höhere Preise veranschlagen.

Apple-Provision an Kunden durchgereicht

Der von Amazon gekaufte Live-Streamingdienst reicht damit Apples Provision an die Abonnenten durch: Der Verkauf von digitalen Inhalten in Apps muss über Apples Bezahlschnittstelle erfolgen, der iPhone-Hersteller verdient an jeder Transaktion bis zu 30 Prozent mit – ein Milliardengeschäft, das Nutzern meist verborgen bleibt.

Twitch ist aber nicht der erste Anbieter, der Apples In-App-Provision an Kunden weiterreicht: Auch Dienste wie etwa YouTube Red kosten bei Buchung über die iPhone-App mitunter 30 Prozent mehr. Große Streaming-Anbieter wie Netflix und Spotify habe Apples In-App-Kaufschnittstelle inzwischen ganz entfernt. Sie setzen darauf, dass Nutzer die günstigere Abo-Möglichkeit im Web selbst finden. Ein Link auf externe Abomöglichkeiten in Apps wird von Apple nicht geduldet. Auch deswegen hat Spotify im Frühjahr eine Kartellbeschwerde gegen den iPhone-Hersteller bei der EU-Kommission eingereicht.

(lbe)