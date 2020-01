US-Medizingerätehersteller sieht Patente durch Apple Watch verletzt

Der US-Medizingerätekonzern Masimo legt Apple das Erschleichen von Geschäftsgeheimnissen zur Umsetzung von Gesundheitsfunktionen der Apple Watch zur Last. Nach Ansicht des Unternehmens verletzt die Apple Watch zehn Patente rund um Techniken zur Messung von Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung durch fotometrische Verfahren.

Apple warb Masimos Medizinchef ab



Apple habe sich 2013 interessiert an Masimo-Technik gezeigt und eine mögliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt, heißt es in der bei einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien eingereichten Klage des Medizingeräteherstellers, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Nach mehreren "produktiven Meetings" habe Apple den Kontakt abgebrochen und innerhalb eines Jahres zwei Schlüsselmitarbeiter abgeworben, darunter Masimos ehemaligen Medizinchef, der mit "extrem sensiblen Informationen vertraut war".

Angesichts dieses "gezielt erscheinenden Versuches, Informationen und Expertise zu erschleichen", habe man Apple bereits vor einer Rechteverletzung gewarnt, führt die Klageschrift weiter aus. Masimo will zudem erreichen, das eigene Ingenieure als Miterfinder in sieben Patenten und Patentanträgen ausgewiesen werden, die Apple eingereicht hat, merkt die Finanznachrichtenagentur an.

Wearable-Sparte wächst bei Apple kräftig

Der Medizingerätehersteller klagt auf Schadenersatz in noch unbezifferter Höhe, die Rückgabe vertraulicher Informationen und einen Stopp der angeblichen Verwendung von geschützter Technik in Apple Watch Series 4 und 5 – bei letzterer handelt es sich um das aktuelle Modell, das von Apple seit vergangenem Herbst vertrieben wird.

Wearables wie die Smartwatch sind derzeit Apples Sparte mit dem größten Wachstum, im vergangenen Geschäftsjahr setzte der Konzern mit "Wearables, Home and Accessoires" fast 24,5 Milliarden US-Dollar um – neben der Apple Watch umfasst dies auch die Ohrhörer AirPods, Apple TV, HomePod, iPod touch sowie Beats-Produkte.

