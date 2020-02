US-Wahlkampf: Apple will Fake News bekämpfen

Apple hat angekündigt, mit seinem hauseigenen News-Angebot gegen sogenannte Fake News vorgehen zu wollen. Im Rahmen einer großangelegten Berichterstattung zum aktuell laufenden US-Präsidentschaftswahlkampf wird sich der Konzern am News Literacy Project (NLP) beteiligen. Dabei handelt es sich um eine nationale Non-Profit-Bildungsorganisation, die versucht, insbesondere jüngeren Menschen beizubringen, den Wahrheitsgehalt von Online-Nachrichten besser einzuschätzen.

Zahlreiche Medienpartner

Das NLP bringt den sogenannten News Literacy Guide heraus, der nun auch Teil von Apple News ist. Die Nachrichten-App des Konzerns wird für iOS, iPadOS und macOS angeboten, steht derzeit allerdings nur in wenigen Ländern zur Verfügung. Der Guide helfe Lesern dabei, Falschinformationen online zu identifizieren, so Apple in einem Statement. Er gebe "einfache Tipps, korrekte und verlässliche Informationen" aufzufinden.

Apple hat weiterhin eine "Special Coverage" zur US-Wahl gestartet. Die Inhalte stammten von zuverlässigen Nachrichtenquellen, die Apple kuratieren werde. Zu den News-Lieferanten zählen ABC News , CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News, NBC News, das Rechercheportal ProPublica, Reuters, die Los Angeles Times, die New York Times, das Wall Street Journal, die Washington Post, TIME und USA Today.

Kuratierte News von Apple

Die Berichterstattung beinhalte "eine Reihe von kuratierten News-Führern, Special Features sowie Ressourcen", so Apple. Leser "aller politischer Standpunkte" erhielten einen "bequemen Ort zum Zugriff auf verlässliche Informationen das Jahr hindurch", darunter Debatten, Wahlergebnisse, Parteitage von Demokraten und Republikanern, Wahlnacht und Inauguration.

Zur Integration des News Literacy Guide schreibt Apple, eine Demokratie lebe davon, wenn die Bürger informiert seien und nicht "verleitet und betrogen". Das gelte insbesondere für ein Wahljahr. "Politisches Messaging" tauche in den sozialen Medien ohne Pause auf und "ausländische Kräfte" versuchten mit ihren Kampagnen, die Bevölkerung auseinanderzutreiben und zu polarisieren. Zu den Tipps, die Apple gibt, zählt, dass Artikel, die man nicht gelesen hat, nicht geteilt werden sollten. Es reiche nicht aus, nur die Schlagzeile zu lesen. (bsc)