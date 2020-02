Umfrage: Wie zufrieden sind Sie mit Apple?

In letzter Zeit scheint Kritik an Apple geballter auszufallen als je zuvor. Seit Stabilitäts- und Zuverlässigkeitsproblemen mit den jüngsten System-Updates oder dem Ärger etwa mit hakelnden MacBook-Tasten beschweren sich anscheinend auch Nutzer, die bislang klaglos zufrieden waren mit den Produkten und Diensten aus Cupertino.

Mac & i möchte wissen: Ist es wirklich so schlimm? Was konkret gibt es an Apple auszusetzen? Haben Sie sich bei Problemen schon mal an den Support des Herstellers gewendet und, wenn ja, waren Sie mit der Unterstützung zufrieden?

Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage, wenn Sie eines oder mehrere Apple-Produkte besitzen. Das Beantworten der 35 Fragen dürfte maximal 15 Minuten dauern. Sie helfen uns dadurch sehr. Die Umfrage ist aktiv bis 20. Februar 2020.

Die Ergebnisse lesen Sie in Mac & i Heft 2/2020, ab 2. April im Handel erhältlich. (se)