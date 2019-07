Umfrage: macOS-Switcher "produktiver" und "kreativer"

Womit lässt sich im Unternehmen besser arbeiten – mit Mac oder PC? Diese Frage, die seit Jahrzehnten zu Konflikten zwischen IT-Abteilungen und Nutzern führt, will nun eine neue Umfrage unter Firmenanwendern beantworten, die ein MDM-Software-Hersteller durchgeführt hat.

Der "Global Survey: Mac in the Enterprise" der Firma Jamf, die selbst Anwendungen zur Verwaltung und Fernwartung von Macs und iOS-Geräten offeriert, dürfte Windows-Fans allerdings nicht gefallen: Apple-Nutzer sind demnach insgesamt zufriedener mit ihrem Rechner.

Personaler, IT, Marketing

Für die Untersuchung wurden 1285 Mitarbeiter aus unterschiedlich großen Unternehmen weltweit befragt. Nach einem Wechsel auf einen Mac gaben 97 Prozent an, dass ihre Produktivität gestiegen sei. 95 Prozent wollen nun "kreativier" sein. 94 Prozent teilten mit, nun mit ihrer Technik autarker umgehen zu können und 91 Prozent meinten, die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern funktioniere nun besser. 79 Prozent glauben gar, dass sie ihren Job "ohne Mac weniger effektiv" durchführen könnten. Unterteilt auf verschiedene Unternehmensbereiche ist dieser Wert allerdings weniger hoch: Ganz vorne liegen mit 83 Prozent die Personaler, gefolgt von IT (83 Prozent), Marketing (82 Prozent), Ingenieurwesen (75 Prozent) und Sales-Abteilung (73 Prozent).

Jamf fragte auch nach, ob die Nutzer weniger Probleme mit ihrem Mac als zuvor mit ihrem PC hatten. Das bejahten 74 Prozent. Allerdings hatten nur 40 Prrozent der Nutzer in den letzten zwölf Monaten "gar keine" Probleme mit ihrem Mac, 70 Prozent immerhin zwei oder weniger. Allerdings lagen die meisten Schwierigkeiten (50 Prozent) am WLAN-Netzwerk, an dem der Mac hing. 35 Prozent hatten App-Ärger, 31 Prozent konnten sich nicht anmelden.

Bedienbarkeit und Wahlmöglichkeiten

In Sachen Bedienbarkeit hatte der Mac in der Jamf-Befragung ebenfalls die Nase vorn. Im Personalbereich meinten 94 Prozent, dass Mac-Apps leichter zu benutzen seien, in der IT 93 Prozent, im Ingenieurwesen und im Marketing jeweils 87 Prozent. Den niedrigsten Wert (86 Prozent) gab die Sales-Abteilung an.

Beliebt unter den Befragten war, wenn ihre Firma ihnen erlaubte, zwischen Mac oder PC zu wählen. 97 Prozent hätten diese Wahl gerne. 94 Prozent gaben zudem an, dass sie lieber bei einer Firma arbeiten, die in dieser Frage die Mitarbeiter entscheiden lässt.

(bsc)