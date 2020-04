Updates für watchOS und macOS beheben FaceTime-Bug

Apple hat einen nervigen Fehler in seiner Video- und Audio-Messenger-App FaceTime in zwei weiteren seiner Betriebssysteme behoben. Seit der Nacht zum Donnerstag stehen dazu das macOS Catalina 10.15.4 Supplemental Update sowie watchOS 6.2.1 zum Download bereit. Zuvor hatte Apple am Mittwochabend iOS und iPadOS 13.4.1 verfügbar gemacht.

Kontakt unterbrochen

Zuvor hatten Nutzer gemeldet, dass FaceTime-Gespräche zu iPhones und iPads mit iOS 9, iOS 8 und älteren Versionen des Mobilbetriebssystems sowie Macs mit OS X 10.11.6 El Capitan (oder älter) plötzlich unmöglich gewesen waren, wenn man auf einer Seite iOS und iPad OS 13.4, watchOS 6.2 sowie macOS 10.15.4 verwendete. Eine technische Änderung sorgte für die Inkompatibilität.

Das war umso störender, als dass aktuell in der Corona-Krise auch ältere Macs, iPhones und iPads zum Einsatz kommen, um den Kontakt zu Freunden und Verwandten aufrecht zu halten. Betroffen war der Verbindungsaufbau in beide Richtungen – zudem schien dabei egal, ob man Video- oder Audio-Chats einleiten wollte. Apple machte bislang keine Angaben zu den Gründen des Fehlers.

Weitere Fixes an Bord

Das macOS Catalina 10.15.4 Supplemental Update liefert neben der Behebung der FaceTime-Problematik noch weitere Fixes mit. So kam es im Zusammenhang mit der Verwendung von Microsofts Office 365 vor, dass man wiederholt zur Eingabe des Passworts aufgefordert wurde, obwohl dieses korrekt war.

Zudem konnte das neue MacBook Air 2020 beim Setup hängenbleiben, wenn man dabei einen 4K- oder 5K-Monitor anschloss oder diesen abzog. Zudem fixte Apple einen Bug, der den USB-C-Anschluss eines Macs lahmlegen konnte. Ob auch in watchOS 6.2.1 weitere Fixes neben dem FaceTIme-Bug stecken, ist bislang unklar – entsprechende Releasenotes fehlen derzeit noch. Auf der Computeruhr sind FaceTime-Anrufe mangels Kamera nur in Audioform durchführbar. (bsc)