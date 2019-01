Verbogenes iPad Pro: Apple sieht keinen Grund zum Handeln

Im Streit um aktuelle iPad-Pro-Modelle, die mit einer leichten Biegung im Gehäuse aus der Verpackung kommen, bietet Apple betroffenen Kunden weiterhin keine offizielle Lösung an – und sieht darin auch keinen Serienfehler. Das Problem kann sowohl beim neuen, sehr dünnen iPad Pro 2018 mit 11-Zoll-Bildschirm als auch bei dessen 12,9-Zoll-Variante auftreten, die zu Preisen zwischen 800 und 2100 Euro verkauft werden.

"Aktuelle Spezifikation für die iPad-Pro-Flachheit"

Die letzte Stellungnahme zum Thema stammt von Apple-Manager Dan Riccio, der als Vizepräsident das Hardware-Engineering leitet. In einer E-Mail an einen sich beschwerenden Nutzer, die kurz vor Weihnachten abgeschickt wurde, heißt es, die "aktuelle Spezifikation für die iPad-Pro-Flachheit" liege bei 400 Mikrometern, was sogar "noch enger als bei früheren Generationen" sei. Diese Varibilität entspreche "weniger als einem halben Millimeter", das sei geringer als die Dicke von vier Papierblättern.

Laut Riccio ändert sich an diesem "Flachheitsniveau" im Laufe der "normalen Nutzung" und während der Lebenszeit des Produktes auch nichts. Zuvor hatte es allerdings Berichte von Usern gegeben, laut denen sich die Biegung mit der Zeit verstärkt hatte – im November gab es zudem Videos im Netz, die zeigten, dass sich die neuen iPad-Pro-Modelle relativ leicht brechen lassen sollen ("Bentgate 2.0").

Auch der Ersatz betroffen

Schon im Dezember hatte Apple betont, die Umtauschrate bei den 2018er iPad-Pro-Modellen sei nicht höher als sonst. Das IT-Blog The Verge schrieb damals, mehrere 11-Zoll-Varianten seien direkt vom Hersteller verbogen angekommen – ein Erstkaufmodell wie das Ersatzgerät. Legt man das iPad Pro flach auf eine Tischkante, ist die Biegung leicht zu sehen (siehe Bild).

Riccio betonte weiter, die "leichten Abweichungen" sorgten nicht dafür, dass die Funktionalität der Geräte eingeschränkt seien. "Ich hoffe, meine Erklärung beruhigt ihre Sorgen." Betroffene Nutzer können ein Gerät für 14 Tage nach Kauf wie üblich umtauschen oder zurückgeben, darüber hinaus sieht Apple jedoch keine besonderen Umtauschregeln für verbogene iPad-Pro-Modelle vor. In den USA kam es vor, dass selbst Kunden mit der Hardware-Versicherung AppleCare+ Geld für einen Austausch zahlen mussten.

(bsc)