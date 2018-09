Alle Jahre wieder: Applaus für erste iPhone-Käufer in Apple-Läden. (Archivbild) (Bild: dpa, Axel Heimken)

In diesem Jahr bringt Apple die teureren iPhone-Modelle zuerst in den Handel. Lange Wartezeiten gibt es nur bei der Apple Watch.

Am Freitag hat Apple in rund 30 Ländern mit Verkauf und Auslieferung von iPhone XS, iPhone XS Max sowie Apple Watch Series 4 begonnen. Auch elf Jahre nach der Einführung des iPhones lockt der Verkaufsbeginn neuer Modelle Kunden dazu, sich vor Geschäften des Herstellers einzureihen – auch wenn die Warteschlangen zusehends überschaubar werden.



Vor dem Apple Store in der australischen Stadt Sydney fand sich Medienberichten zufolge die "mäßige Zahl" von rund 250 Kaufinteressenten zur Türöffnung um 8 Uhr ein, eine ähnliche Größenordnung habe auch die Schlange vor dem Apple Store in Berlin erreicht, wie Leser berichten, auch in München musste man warten. In Deutschland öffnete der Konzern seine Geschäfte zum Verkaufsstart ebenfalls schon früher.

Günstigeres iPhone XR kommt erst Ende Oktober

Im Unterschied zum vergangenen Jahr bringt Apple diesmal die teureren Modelle zuerst in den Handel: Ab Freitag sind nur iPhone XS und iPhone XS Max zu Preisen zwischen 1150 Euro und 1650 Euro erhältlich, das etwas günstigere iPhone XR folgt erst Ende Oktober. Apples Mobilfunkpartner und Händler wollen Vorbesteller ebenfalls ab dem 21. September beliefern.



Mehrere Wochen lange Wartezeiten dürfte es bei den neuen Flaggschiffmodellen diesmal allerdings nicht geben: Neue Geräte will Apple laut Online-Store-Lieferzeiten bereits wieder ab Anfang Oktober versenden.

Ob die bessere Verfügbarkeit durch einen größeren Gerätebestand oder eine geringere Nachfrage bedingt ist, bleibt offen. Apple nennt inzwischen keine iPhone-Verkaufszahlen mehr direkt nach dem Start, schließlich sei die erste Charge sowieso sofort vergriffen. Analysten rechnen damit, dass der Konzern im Weihnachtsgeschäft allein über 75 Millionen Stück der neue Modelle absetzen könnte, zusätzlich zu den älteren Gerätereihen, die weiterhin erhältlich sind.

Mehrwöchiges Warten auf Apple Watch Series 4

Auf längere Wartezeiten müssen sich allerdings Apple-Watch-Käufer einrichten. Sehr frühzeitige Vorbesteller sollen zwar ebenfalls ab Freitag ihre Apple Watch Series 4 erhalten, in vielen Fällen dürfte es aber bis zur Auslieferung noch dauern. Wer nun bestellt, muss sich – je nach Modell – für mehrere Wochen gedulden.

Die wichtige EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 will Apple erst später nachliefern und zuerst nur in den USA freigeben, ein Termin für die Verfügbarkeit in Deutschland wurde noch nicht genannt. Käufer des neuen Apple-Watch-Einstiegsmodells sollten im Hinterkopf behalten, dass Apple dort das Netzteil eingespart hat.

