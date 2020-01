Video: Der neue Mac Pro im Hands-on

Apple hat damit begonnen den neuen Mac Pro in Deutschland auszuliefern, auch in der Mac & i-Redaktion ist ein Textexemplar angekommen – in Gestalt der Basiskonfiguration, die der Hersteller für knapp 6.500 Euro vertreibt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Mit der Neuauflage ist Apple nach sechs Jahren zum klassischen Tower-Gehäuse zurückgekehrt, der Vorgänger setzte auf ein Röhrengehäuse und ließ sich intern nur sehr begrenzt erweitern. Der neue Mac Pro kann wieder leicht geöffnet werden und gibt so schnellen Zugriff auf Komponenten, wie das Hands-on-Video zeigt – es ist der einzige Mac in Apples Portfolio, bei dem das möglich ist.

Einen ausführlichen Testbericht des neuen Mac Pro lesen Sie in Mac & i Heft 1/2020, das ab dem 6. Februar im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. In einem Praxisartikel erfahren Sie außerdem, wie man mehr Arbeitsspeicher, eine schnellere CPU, eine bessere Grafikkarte und eine größere SSD in den Mac Pro einbaut – und was das Upgrade jeweils bringt. Mac & i-Abonnenten werden den Testbericht vorab kostenfrei als PDF erhalten.

(lbe)