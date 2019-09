Videoschnitt-App iMovie: iOS-Version unterstützt externe Speichermedien

Apple hat das kostenlose Videoschnittprogramm iMovie für iOS 13 angepasst und um eine wichtige, bislang der Desktop-Version vorbehaltene Funktion erweitert: In Version 2.2.8 kann die iPhone- und iPad-App erstmals Dateien von externen Speichermedien zugreifen, die etwa auf einer SD-Karte, einem USB-Stick oder einer Festplatte liegen, wie das Unternehmen erklärt. Der umständliche Zwischenschritt, Videos und Fotos erst in die lokale iOS-Fotomediathek importieren zu müssen, sollte dadurch entfallen.

Externe Laufwerke generell unterstützt in iOS/iPadOS 13



Möglich wird dies durch den Support für externe Laufwerke in iOS 13 und iPadOS, die sich über einen Adapter an den Lightning-Anschluss oder den USB-C-Port des iPad Pro anschließen lassen. Neben der Option, über Apples Dateien-App auf externe Laufwerke zuzugreifen, können Dritt-Apps künftig auch Fotos direkt von einer angeschlossenen Kamera importieren. Laut Apple will beispielsweise Lightroom dies künftig unterstützen. Diese neue Schnittstelle ist derzeit aber noch nicht verfügbar, sie soll erst später im Herbst folgen, wohl zusammen mit einem weiteren iOS-Update.

Das iMovie-Update bringt zudem Unterstützung für den neuen Dunkelmodus sowie das erweiterte Sharing-Menü. iMovie 2.2.8 kann Filmmusik nun automatisch "auf die Filmlänge beim Hinzufügen von Filmmusik in den Projekteinstellungen" anpassen, wie Apple anmerkt. Das Update bringe auch Verbesserungen hinsichtlich Leistung und Stabilität, heißt es weiter.

iMovie setzt nun iOS 13 voraus



Die neue Version von iMovie, das sich seit gut zwei Jahren generell kostenlos laden lässt, läuft jetzt aber nur noch unter iOS 13 (ab 13.0). Ältere Geräte wie das iPhone 6 können das Update somit nicht mehr beziehen. Zuvor hatte Apple sogar noch iOS 11 mit iMovie unterstützt.



Auch die für das schnelle Erstellen kurzer Videos gedachte App Clips hat Apple nun für iOS 13 angepasst. Version 2.0.7 unterstützt den neuen Dark Mode sowie das in iOS 13 überarbeitete Share-Sheet, wie Apple mitteilte. Das Update bringt außerdem neue Elemente, die sich in Videos einbinden lassen, darunter animierte Emoji-Sticker und Plakatstile mit Feiertagsmotiven. (lbe)