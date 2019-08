Virtuelle Apple-Pay-Karte von der Allianz

Für Apple Pay gibt es einen weiteren Anbieter in Deutschland: Der Versicherungsriese Allianz hat eine virtuelle Visa-Karte in sein Angebot aufgenommen, das auf dem kontaktlosen Bezahldienst für iPhone und Apple Watch basiert. Das Produkt namens Pay&Protect nutzt die Plattform des Boon-Anbieters Wirecard und ist in zwei Varianten erhältlich.

Mini-Variante mit schneller Nutzung

In der Version "Light" soll keine Gebühr pro Monat anfallen. Man kann allerdings nur bis zu 100 Euro im Monat ausgeben, sobald das eigene Bankkonto mit Allianz Pay&Protect verknüpft ist und Geld eingezahlt wurde (Prepaid-Modell). Ein Einsatz ist zudem nur in Deutschland und in Ladengeschäften möglich; bei Online-Händlern, die Apple Pay direkt offerieren, ist aber auch diese Nutzung erlaubt.

Die "Premium"-Variante der digitalen Visa-Karte ist ein echtes Kreditkartenprodukt, dafür sind allerdings auch 1,25 Euro im Monat zu entrichten. Diese Gebühr entfällt für die kommenden zwölf Monate, wenn man 5000 Euro im Jahr umsetzt. Das Ausgabenlimit im Monat liegt bei maximal 3000 Euro im Rahmen der Kreditkartenfunktion; Guthaben kann jedoch bis zu 10.000 Euro im Monat aufgeladen werden. Der Einsatz ist weltweit in Geschäften und im Onlinehandel möglich. Zur Nutzung ist eine Videoidentifikation notwendig, diese fällt beim Light-Produkt weg.

Versicherungspaket

Als zusätzliche Versicherungsleistung bei der "Premium"-Variante bietet die Allianz einen "Banking- und Online-Käuferschutz". Dieser ersetzt Kosten bei Schadensmeldungen an die Bank im Fall von Kartenbetrug in Höhe von bis zu 150 Euro (Gebühren und Auslagen) und springt bei Nichtlieferung oder "mangelhafter Lieferung" von Online-Bestellungen ein – und auch, wenn Rücksendungen verloren gehen oder Kaufpreise nicht rückerstattet werden. Details zu den Versicherungsbedingungen sind auf dem Server der Allianz zu finden.

(bsc)