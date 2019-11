Vorwurf des sexuellen Missbrauchs: Apple legt TV+-Film auf Eis

Apple hat einen für seinen Streamingdienst TV+ angekündigten Film zunächst aus dem Programm genommen. In "The Banker", für den der Konzern bereits Trailer verbreitet hatte, geht es um einen afroamerikanischen Unternehmer, der in den Sechzigerjahren in den Vereinigten Staaten versucht, ein Immobilien- und Finanzimperium aufzubauen, indem er einen weißen Strohmann einsetzt.

Prominente Besetzung

Hauptdarsteller sind Anthony Mackie und Samuel L. Jackson. Die Premiere des Streifens beim Filmfestival AFI Fest in Hollywood, die für November geplant war, bevor er auf Apple TV+ anläuft, wurde ebenfalls gestrichen, genauso wie die aktuell laufende Marketingkampagne mit den Schauspielern.

Grund für Apples Entscheidung sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs beziehungsweise der sexuellen Belästigung, die die Töchter des in "The Banker" porträtierten Finanzmannes gemacht haben – gegen ihren Stiefbruder. Dieser war als Ko-Produzent an dem Projekt beteiligt, stand den Filmemachern beratend zur Seite und soll die Frauen in ihrer Kindheit über mehrere Jahre misshandelt haben. Weiterhin stehen Vorwürfe im Raum, laut denen die Story für den Film verändert wurde – so sollen die Opfer selbst und ihre Mutter, die zweite Frau des Hauptcharakters, im Drehbuch nicht vorkommen.

Premiere verschoben, Freigabe unklar

Apple reagierte in einem Statement mit den Worten, man habe "The Banker" in diesem Jahr aufgrund der unterhaltsamen und lehrreichen Hintergrundgeschichte erworben, in der es "um soziale Veränderung und Finanzwissen" gehe. Man habe nun erfahren, dass es "Bedenken" zu dem Film gebe. Man schaue sich diese nun zusammen mit den Filmemachern an und habe daher die Premiere auf dem AFI Fest gestoppt.

Ob "The Banker" noch auf Apple TV+ gezeigt wird, bleibt unklar. Ursprünglich hatte Apple nach Kinovorführungen im Dezember – um dem Streifen Chancen für den Gewinn von Filmpreisen zu geben – an ein Streaming-Release im Januar gedacht.

(bsc)