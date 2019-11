Warren Buffett: 784 Millionen US-Dollar Dividende nur dank Apple

Berkshire Hathaway, das Unternehmen des einst reichsten Mannes der Welt, profitiert stark von seinen Apple-Aktien. Die Warren-Buffett-Investmentfirma erhält laut aktuellen Börsenangaben im Jahr insgesamt 784 Millionen US-Dollar von Apple – durch dessen quartalsweise Dividendenzahlung. Aktuell sind dies 77 US-Cent pro Anteilsschein, die Dividende hatte Apple seit 2016 um fast 50 Prozent erhöht.

Größtes Einzelinvestment für Berkshire

Inzwischen ist Apple das größte Einzelinvestment von Buffett. Die Anteilsscheine des iPhone-Konzerns machen 15 Prozent des Buchwertes aus. Zum Ende des dritten Quartals besaß Berkshire Hathaway knapp 255 Millionen Apple-Aktien, das entspricht einem Gesamtwert von aktuell gut 68 Milliarden US-Dollar. Zwischen 2016 und 2018 gab Berkshire Hathaway rund 35 Milliarden Dollar nur für Apple-Aktien aus, der Wert soll sich gut verdoppelt haben, ohne dass die Dividende mitgezählt wird, schreibt das Finanzportal Fool.com.

Buffett: iPhone ist "klebrig"

In Interviews hatte Buffett unter anderem gesagt, er halte mehr von der Zukunftsentwicklung Apples als der von IBM. Zudem sei Apples wichtigstes Produkt – das iPhone – besonders "klebrig" und "enorm nützlich für die Menschen, die es nutzen". In seiner Familie wäre das Apple-Telefon "die letzte Sache, die [die Familienmitglieder] aufgeben würden".

Tim Cook freut sich

Berkshire Hathaway verfolgt die Strategie des sogenannten Value Investing. Dabei schaut sich Buffett werthaltige Unternehmen an, die er für unterbewertet hält. Seit 1965 kam er auf eine durchschnittliche Rendite von 20,5 Prozent pro Jahr. Apple-Chef Tim Cook hatte mehrfach betont, er freue sich darüber, Buffett unter den Investoren zu haben. Der Finanzguru, der sein Vermögen Schritt für Schritt spenden will, gilt als langfristiger Aktionär. (bsc)