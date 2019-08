Wegen China-Handelskrieg: Apple-Aktie stürzt ab

Apple-Aktionäre mussten am Montag in einem insgesamt schlechten Marktumfeld deutliche Rückschläge hinnehmen. Die Papiere des iPhone-Herstellers verloren zum Börsenschluss über 5,2 Prozent an Wert. Damit setzt sich die Berg- und Talfahrt der letzten Tage fort.

Rauf und wieder runter

Mitte letzter Woche war es Apple noch gelungen, erstmals seit Monaten wieder eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar zu überschreiten. Der psychologisch wichtige Wert wurde aufgrund von Quartalszahlen erreicht, die besser als erwartet ausgefallen waren – der Konzern hatte sein Service- und Wearables-Geschäft deutlich steigern können und für manchen Analysten galt die "iPhone-Krise", die mit schlechteren Verkäufen des Smartphones vor allem in China seit Ende 2018 einherging, gar überwunden.

Nun ist die Angst jedoch wieder an der US-Technologiebörse NASDAQ zurückgekehrt. Hauptgrund sind neue Zölle auf Waren aus China, die Präsident Trump angekündigt hatte. Die meisten Produkte von Apple werden im Reich der Mitte endmontiert und auch zahlreiche Lieferanten haben dort ihren Sitz. Ein Wechsel der Produktion in andere Regionen – etwa Vietnam oder Indien – braucht Zeit.

127 Milliarden Dollar Wertverlust

Ende letzter Woche unterschritt die Apple-Aktie zudem die Marke von 200 Dollar und ging am Montag bei nur noch 193,34 Dollar aus dem Handel. Der Börsenwert liegt nun bei 873 Milliarden – ein Minus von satten 127 Milliarden im Vergleich zu Mitte letzter Woche. Auch andere US-Technikkonzerne wurden am Montag in Mitleidenschaft gezogen, wenn auch nicht ganz so heftig wie Apple. So ging es für die Aktien der Google-Mutter Alphabet um 3,5 Prozent nach unten, Facebook verlor fast 3,9 Prozent.

Unterdessen gab Apple bekannt, dass das Unternehmen zum 15. August seine nächste Dividende zahlen wird. Wer Aktien vor dem 9. August erworben hat, erhält diese automatisch gutgeschrieben. Diesmal werden 77 US-Cent pro Anteilsschein ausgegeben. (bsc)