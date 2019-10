Weiter Warten auf Photoshop fürs iPad

Wie geht es der Photoshop-Version fürs iPad? Zwar läuft ein geschlossener Betatest, doch viel mehr ist seit der großen Ankündigung im vergangenen Jahr nicht passiert. Mittlerweile machen sogar Spekulationen darüber die Runde, dass die Nutzer damit rechnen müssen, dass die Funktionsausstattung auf dem Apple-Tablet eher mager aussehen wird – was Adobes PR-Abteilung nun zu einer Reaktion zwang.

"Rudimentärer Status" der iPad-Version

Frühe Tester, schreibt die Wirtschaftsnachrichtenagentur Blooomberg, hätten bislang nur einen "rudimentären Status" der iPad-Version von Photoshop erlebt. Der Start werde wohl "ohne einige zentrale Funktionen" erfolgen, heißt es weiter. Die Anwendung fühle sich "an wie eine aufgemotzte Cloud-basierte Version der bisherigen iPad-Apps" von Adobe und sei "nicht das echte Photoshop wie beworben". Die Software basiere zwar laut Adobe auf Desktop-Code, "doch das fühlt sich nicht so an", zitiert Bloomberg einen Probenutzer. Die App sei in ihrem aktuellen Stadium "schlechter als Procreate oder Affinity auf dem iPad".

Photoshop fürs iPad noch 2019

Die Chief Product Officer von Adobes Creative-Cloud-Abteilung wies die Vorwürfe zurück. Man sei immer noch "on track", die App bis Ende des Jahres zu liefern – obwohl Adobe seit 2018 kein Statement gegeben hatte. Aktuell wird mit einer "kleinen Gruppe von Betatestern" geprüft, was die App kann – dies begann allerdings erst 2019. Es gab Kritik, dass Funktionen in den Bereichen RAW-Editierung, Smart Objects, Ebenen, Filter und Masken fehlten.

Funktionen "brandheiß"

Belsky sagte, die Beta repräsentiere nicht die Finalversion, denn durch die Zusammenarbeit mit Apple kämen viele Features "brandheiß" in die Anwendung – und das zu ihrem Start. Allerdings werde man nicht "mit jedem einzelnen Feature aus 25 Jahren Photoshop" von Tag eins aufs iPad kommen. Es sei kein "Apfel zu Apfel"-Vergleich von Desktop und iPad möglich. Man werde die Funktionen mit der Zeit aber ausbauen.

(bsc)