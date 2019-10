Weitere Hinweise auf baldiges Erscheinen des 16-Zoll-MacBook Pro

Apple-Nutzer warten gerade gespannt, was der Hersteller in diesem Jahr noch an frischer Hardware präsentieren wird. Aus Asien kommen nun frische Spekulationen zu einer neuen Modellreihe des MacBook Pro: Seit Wochen wird spekuliert, dass Apple erstmals eine Variante mit 16-Zoll-Bildschirm vorstellen könnte.

Neun Watt mehr Leistung

Wie die chinesische Fach-Website Chongdiantou schreibt, die sich auf den Bereich Netzteile und Stromversorgungen für IT-Produkte spezialisiert hat, ist jetzt ein Ladegerät aufgetaucht, das zu einem neuen Profi-Notebook von Apple passen würde. Es handelt sich um ein USB-C-Modell mit 96 Watt. Das ist mehr als alle anderen aktuellen MacBook-Pro-Netzteile, die der Konzern bislang offeriert – die Version des Notebooks mit 15-Zoll-Display kommt mit 87 Watt über USB-C aus. Chongdiantou hat auch bereits eine Modellnummer aufgetan: Sie soll A2166 lauten. Viel größer soll das Ladegerät von den Außenmaßen her nicht ausfallen.

Passend zum neuen Pro Display XDR

96 Watt sind eine Leistungsmarke, die bei Apple auch schon an anderer Stelle aufgetaucht ist. So verfügt das neue Pro Display XDR für den überarbeiteten Mac Pro, das noch in diesem Jahr erscheinen dürfte, über einen Pass-Through-Charging-fähigen USB-C-Anschluss, der ebenfalls diese Watt-Zahl liefert. Würden neue Modelle keine höheren Anforderungen stellen als die bisherigen, hätte die Erhöhung wenig Sinn. Apple stellt sein Zubehör stets auf seine eigene Hardware ab und erwartet allgemein nicht, dass Kunden PCs an ihm verwenden.

Früher schon richtig gelegen

Die chinesische Seite hatte in der Vergangenheit einige korrekte Angaben zu Apple-Hardware gemacht. So wurde etwa der aktuelle 18-Watt-USB-C-Charger, der dem iPhone 11 Pro beiliegt, im Sommer letzten Jahres in Form korrekter Fotos geleakt. Das neue MacBook Pro mit 16 Zoll soll von den Abmessungen her dem 15-Zoll-Gerät entsprechen, aber einen kleineren Display-Rand aufweisen. Es könnte bis Ende Oktober präsentiert werden.

