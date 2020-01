Wireless CarPlay für 1-DIN-Schacht mit großem Bildschirm

Insbesondere Besitzer etwas älterer Autos kennen das Problem: Wenn sie Apples CarPlay mit einem neuen Entertainment-System nachrüsten möchten, fehlt ihnen der notwendige Platz. Der japanische Elektronikkonzern Pioneer hat nun ein Produkt vorgestellt, mit dem CarPlay auch in einen 1-DIN-Schacht passt – und gleichzeitig mit einem großen 10,1-Zoll-Bildschirm bedient werden kann. Die Einheit ist zudem vertikal wie horizontal verschiebbar, sodass sie vorhandene Lüftungsschächte und Bedienelemente nicht zwangsweise verdeckt.

Die Zukunft ist kabellos

Als weitere wichtige Funktion unterstützt das DMH-WT8600NEX genannte Geräte Wireless CarPlay – iPhones müssen also nicht mit einem Lightning-Kabel angeschlossen werden, sondern nehmen drahtlos Kontakt auf. Pioneer hatte die Technik schon zuvor in mehreren seiner Aftermarket-Produkte offeriert, allerdings für 2-DIN-Schächte und damit weniger kompakt für den Einbau. Zudem hatten die Geräte mit maximal 7 Zoll einen kleineren Bildschirm, was dem 2-DIN-Format geschuldet war.

Neben CarPlay: Miracast, Android Auto, Alexa

Das DMH-WT8600NEX ist zunächst für den US-Markt angekündigt und soll rund 1200 US-Dollar kosten. Der Bildschirm stellt HD-Auflösung dar (720p). Die WLAN-Schnittstelle ist neben CarPlay auch für Miracast-Multimedia-Inhalte geeignet. Pioneer bietet zudem Unterstützung für Android Auto an, wenn der Kunde über Googles Pixel- oder Nexus-Geräte mit entsprechender Software verfügt; weiterhin ist nun Alexa mit an Bord. Über Amazons Sprachassistentin lassen sich beispielsweise Nachrichten oder das Wetter anfordern sowie Smart-Home-Technik steuern.

Weitere Geräte angekündigt

Pionier hat auch eine Variante seines 1-DIN-Produkts mit 9 Zoll großem Bildschirm (DMH-WT7600NEX) im Programm – sie wird für 1000 Dollar angeboten. Weiterhin soll es mit dem DMH-WC6600NEX ein modulares In-Dash-System geben, bei dem nur der Touchscreen eingebaut wird, eine Controller-Einheit aber beispielsweise im Handschuhfach (900 Dollar). Weiterhin gibt es für 600 Dollar überarbeitete 2-DIN-Geräte.

(bsc)