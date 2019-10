Xbox-Controller im Apple-Laden

Microsoft-Hardware bei Apple – das ist ein seltener Anblick. Und doch hat der iPhone-Konzern soeben Zubehör des Softwareriesen in sein Angebot aufgenommen, wie ein Blick in den Apple Online Store zeigt. Darin findet sich seit dieser Woche der Xbox Wireless Controller zum Preis von knapp 60 Euro.

Grund für die Verfügbarmachung ist die Tatsache, dass iOS 13, macOS 10.15 sowie tvOS 13 nun endlich offiziell Drahtlos-Controller der großen Konsolenhersteller unterstützen. Das betrifft neben dem besagten Xbox Wireless Controller auch Sonys Dualshock 4. Letzterer ist allerdings interessanterweise (noch?) nicht bei Apple erhältlich.

Sony wird auch unterstützt

Apple hatte im vergangenen Monat seinen Spieledienst Apple Arcade gestartet, den man auch mit Spielecontrollern nutzen können soll. Schon zuvor war es möglich, bestimmte Controllermodelle an Apple-Geräten zu nutzen, der Support für die beliebten Xbox- und Sony-Modelle war jedoch nur mit Zusatzsoftware (oder gar nicht) möglich; den Support hat Apple nun systemweit selbst implementiert.

Apples Twitter-Supportkanal ließ es sich nicht nehmen, direkt für den Wireless Controller zu werben. "Das ist nicht nur ein Controller, es ist Dein feindzerstörendes Schwert, der goldene Arm Deines Baseball-Werfers und Deine Rettung vor Lava." Damit spricht der Konzern verschiedene Apple-Arcade-Titel an. In einem Hinweisdokument heißt es allerdings, dass vorhandene Controller womöglich ein Firmware-Update benötigen – wofür man sich an Sony oder Microsoft wenden soll.

Alle Spiele getestet

Mac & i hat für Heft 5/2019 die Titel, die zum Redaktionsschluss vorhanden waren, angespielt und nennt seine Favoriten. Das Magazin liegt aktuell am Kiosk oder kann im heise-Shop bestellt werden, alternativ lesen Abonnenten den Text auch online.



