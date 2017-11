YouTube-App saugt iPhone X leer: Google verspricht Abhilfe

Das Anschauen von YouTube-Videos lässt bei mehreren Nutzern das iPhone X heiß laufen und wirkt sich deutlich auf die Akkulaufzeit aus – unter Umständen passiert dies sogar im Hintergrund.

Google will ein Problem bei der YouTube-App ausräumen, das zu einer übermäßig schnellen Leerung des iPhone-Akkus führen kann. Mehrere Nutzer berichten, dass die Videowiedergabe zu einer erheblichen Wärmeentwicklung auf der Rückseite des iPhone X führt – direkt unter dem Dualkamerasystem, wo die gestapelte Hauptplatine ihren Sitz hat. Dies wirkt sich zugleich massiv auf die Akkulaufzeit aus: Teils leert jede Minute der Videowiedergabe die Batterie des iPhone X jeweils um einen Prozentpunkt.

Der Videostreaming-Dienst ist sich der Problematik bewusst: Dies ist etwas, an dem wir “aktiv arbeiten”, erklärte das YouTube-Support-Team mehrfach auf Twitter – noch gebe es aber keinen Fix. Wann dieser freigegeben werden soll, bleibt unklar. Das jüngste, am Montag veröffentlichte Update (Version 12.44) scheint den Fehler nicht auszuräumen.

Hi there, this is something we're actively working on. There's no fix just yet, but we'll let you know when it's resolved!