YubiKey 5Ci: Erster Sicherheitsschlüssel mit Lightning-Stecker

Der Hersteller Yubico hat den ersten Security Key mit Lightning-Stecker auf den Markt gebracht. Dadurch wird eine Hardware-basierte Authentifizierung an iPhone und iPad möglich. Zusätzlich zu Lightning weist der YubiKey 5Ci genannte Stick einen USB-C-Stecker auf, so dass dieser auch an aktuellen Macs, Windows-PCs sowie ChromeOS- und Android-Geräten mit USB-C-Anschluss eingesetzt werden kann, wie der Hersteller betont.

"Manche Funktionen" seien aber nicht mit dem 2018er iPad Pro kompatibel, heißt es weiter, das als erstes iPad den Lightning-Anschluss gegen USB-C eingetauscht hat.

Apps wie 1Password unterstützen den Lightning-Key

Der YubiKey unterstützt neben WebAuthn auch FIDO2, FIDO U2F, OTP, PIV (Smart Card) sowie OpenPGP, führt Yubico aus. Apps und Webdienste müssen den neuen Lightning-Security-Key allerdings gezielt berücksichtigen, um eine reibungslose Anmeldung sicherzustellen.

Zum Start lässt sich der YubiKey an iPhone und iPad etwa für die Passwortmanager 1Password, LastPass und DashLane nutzen, wie Yubico mitteilte. Auch die iOS-Version des Browsers Brave ist bereits vorbereitet und ermöglicht so die Anmeldung bei Webdiensten über WebAuthn – etwa bei Github, Twitter und Bitbucket. Weitere Dienste wollen die Anmeldung per Yubikey 5Ci demnächst unterstützen, darunter auch Dropbox.

Apples Browser Safari unterstützt WebAuthn bislang nur in einer Vorabversion für macOS. Wann der Standard in Safari auf iPhone und iPad landet, bleibt vorerst unklar.

Sicherheitsschlüssel am iPhone bislang nur eingeschränkt nutzbar

Mit dem von Apple stark eingeschränkten Zugriff auf die NFC-Schnittstelle in iOS war es bisher nur möglich, einen NFC-tauglichen YubiKey zur Erstellung von Einmalpasswörtern (OTP) am iPhone einzusetzen. Andere Standards wie U2F für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ließen sich am iPhone nicht nutzen, dies ist nun per Lightning möglich.

Im Unterschied zu anderen Sicherheitsschlüsseln des Herstellers verzichtet der YubiKey 5Ci auf NFC. Die Lightning-Version des YubiKey kostet 70 Dollar und ist ab sofort erhältlich, international ausgeliefert werden soll er im September.

