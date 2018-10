Die Zeitumstellung bereitet der großen "Aktivität"-Komplikation auf dem neuen Infograph-Ziffernblatt Probleme.

Ein bestimmtes Ziffernblatt auf Apples jüngster Smartwatch-Generation kommt mit der Zeitumstellung 2018 offenbar nicht klar.

Am Tag der Zeitumstellung stürzt die Apple Watch Series 4 unter Umständen ab: Die Umstellung der Uhren kann eine Endlosschleife an Systemabstürzen und Neustarts auslösen, wenn das neue Ziffernblatt “Infograph Modular” verwendet wird, wie Nutzer in Australien berichten. Dort wurde am Sonntag auf Sommerzeit gewechselt.

Problem-Ziffernblatt nur für Apple Watch 4 verfügbar

Die fehlende Stunde bereitet offenbar Apples Komplikation "Aktivität" Probleme, wenn diese großformatig in der Mitte des Ziffernblattes eingeblendet wird. Infograph Modular gibt es nur für die Apple Watch Series 4. Betroffene Anwender fanden die Smartwatch nach der nächtlichen Umstellung der Uhrzeit von 2 auf 3 Uhr dann am nächsten Morgen mit leerem Akku vor – bedingt durch die Dauerabstürze mit anschließenden Neustarts, die auch einen Ladevorgang verhinderten.



Manche Nutzer waren in der Lage, der Absturzschleife durch Änderung des Ziffernblattes von der Watch-App auf dem iPhone aus zu entkommen. Nach einem weiteren Neustart der Uhr sollte diese dann automatisch das neu gewählte Ziffernblatt einblenden und damit nicht länger abstürzen. Abwarten scheint ebenfalls zu helfen: Am Montag hat sich das Problem von selbst behoben, weil der Tag wieder 24 Stunden zählt, schreiben Betroffene unter anderem auf Reddit.

Ob der Fehler auch beim Wechsel auf Winterzeit respektive Normalzeit – also das Zurückstellen der Uhr – hin auftritt, bleibt vorerst offen. Die Zeitumstellung 2018 in Europa erfolgt am 28. Oktober, in den USA dann Anfang November. Es bleibt Apple also noch Zeit, um den Fehler mit einem weiteren Software-Update für watchOS 5 zu beseitigen. Mit Version 5.0.1 hat der Hersteller bereits ein erstes Bugfix-Update für das Smartwatch-Betriebssystem ausgeliefert, das unter anderem Ladeprobleme beseitigen soll.



Apple hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Zeitumstellungs- und Datums-Bugs zu kämpfen, so konnten iPhones zuletzt ab dem vergangenen 2. Dezember 2017 unter bestimmten Umständen plötzlich abstürzen – ein schnell veröffentlichtes Software-Update räumte das Problem damals unmittelbar aus.

(lbe)