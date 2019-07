"Zugang zu meinem Mac" generell abgeschaltet

Der Apple-Dienst "Zugang zu meinem Mac" (Back to My Mac) ist Geschichte: Wie vorgesehen hat Apple die Fernzugriffsfunktion zum Juli-Anfang eingestellt. Im vergangenen Herbst hatte der Hersteller den Dienst bereits aus macOS 10.14 Mojave gestrichen, nun lässt sich der iCloud-Dienst auch mit älteren macOS- respektive OS-X-Versionen nicht länger nutzen.



Apple nennt Workarounds



Seit dem 1. Juli 2019 ist der seit der Einführung von iCloud kostenlos angebotene Back-to-My-Mac-Dienst nicht mehr verfügbar, wie Apple in einem frisch aktualisierten Support-Dokument erklärt, das in jüngster Fassung bislang nur auf Englisch vorliegt.

Um die weggefallene Funktion zu ersetzen, verweist Apple auf mehrere Workarounds: Zum Synchronisieren von Dateien könne man iCloud Drive nutzen, schreibt Apple, darüber lässt sich inzwischen auch der Schreibtisch sowie der Dokumente-Ordner automatisch abgleichen. Hier müssen die Dateien allerdings in die Cloud übertragen werden und belegen iCloud-Speicherplatz, so dass meist schnell ein kostenpflichtiges Speicherkontingent gebucht werden muss.



Back to My Mac über 10 Jahre im Einsatz



Zudem können Nutzer die Bildschirmfreigabe auf dem Mac mit etwas mehr Konfigurationsaufwand einrichten oder zu einem Fernwartungs-Tool wie dem kostenpflichtigen Apple Remote Desktop greifen. Alternativ ist auch der Rückgriff auf Dritt-Software zur Fernwartung möglich wie etwa Teamviewer, das bei privater Nutzung kostenlos ist.

Zugang zu meinem Mac ermöglichte Nutzern, eine Freigabe für den Fernzugriff durch Setzen eines Hakens einzurichten – ohne dafür zusätzliche Konfiguration zu erfordern. Anschließend war es möglich, von unterwegs aus auf den heimischen Mac zuzugreifen, um etwa Dateien abzurufen oder auf den Bildschirm zuzugreifen. Der heimische Mac musste dafür nicht durchgängig betrieben werden, Back to My Mac sollte den Computer beim einem Zugriff automatisch aus dem Ruhezustand wecken. Der Dienst galt aber als unzuverlässig, so mancher Nutzer konnte den Fernzugriff erst gar nicht herstellen – besonders bei komplizierten Netzwerkkonfigurationen.

Mehr zum Thema:

(lbe)