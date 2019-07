eBoy: Pixelkünstler laden zum iOS-Puzzeln

Das traditionsreiche Berliner Pixel-Art-Kollektiv eBoy hat sein iOS-Game "FixPix" aufgefrischt. Der schon 2010 erstmals erschienene Casual-Games-Titel ist ein spaßiges Puzzler-Spiel mit 180 einzelnen Levels, die allesamt handgezeichnet sind. Er ist für alle iOS-Geräte mit iOS 11 geeignet – iPads wie iPhones.

Handgezeichnet und mit mehr Pixeln

Die neue Version 3.0 wurde vollständig neu entwickelt und vor allem grafisch an aktuelle Apple-Gerätemodelle angepasst. Aus der Originalversion für das iPhone 3 wurde eine Variante, die auch mit dem iPhone X zurechtkommt – ein Plus von 70 Prozent mehr Pixeln pro Puzzle, wie die Macher schreiben.

Die Puzzles erhöhen sich schrittweise in ihrem Schwierigkeitsgrad, viele kommen außerdem mit einem hübschen 3D-Effekt, manche sind "geschichtete Kompositionen oder zerstückelter Wahnsinn", wie die Macher schreiben. Die Herausforderung dabei sei stets, den zur Lösung führenden Hinweis zu finden. Wer alle Puzzle hinter sich gebracht hat, kann einen "schwierigen Modus" zusätzlich freischalten.

Erst testen und dann kaufen

30 Level kann man kostenlos anspielen, wer alle Level zocken will, zahlt einen einzelnen In-App-Kauf in Höhe von 3,50 Euro. Abos oder In-Game-Währungen existieren lobenswerterweise ebensowenig wie weitere Kaufpakete. Die enthaltenen Puzzles sind im typischen eBoy-Stil gehalten und bieten zahlreiche bekannte Motive des Pixel-Art-Kollektivs, darunter auch Ausschnitte aus ihren berühmten Städtepanoramen.

Als "FixPix" 2010 erschien, kam das Game schnell gut an – im US-App-Store landete es zwischenzeitlich auf Rang 5 der meistverkauften Bezahl-Apps. Apple machte es zur "App of the Day" in Japan und den Vereinigten Staaten. Aufgrund des veralteten Codes und fehlender Anpassungen an neuere Geräte zog eBoy den Titel dann vor einigen Jahren zurück. Nun haben sich die Pixel-Künstler zusammen mit dem Programmierer Andrew Sinn die Zeit genommen, den Titel komplett zu renovieren.

FixPix in Aktion (Quelle: eBoy)

(bsc)