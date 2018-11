eSIM in iPhone XS und XR: Neue Prepaid-Datentarife für viele Länder

Der international tätige Mobilfunkanbieter Gigsky hat Prepaid-Datentarife für die eSIM in iPhone XS, XS Max und iPhone XR vorgestellt. Mit einer App des Anbieters können Besitzer der Dual-SIM-fähigen iPhone-Modelle bei Bedarf einen Datentarif buchen, der jeweils bestimmte Regionen abdeckt – insgesamt berücksichtigt der Anbieter gut 190 Länder.

In den verschiedenen Paketen für Regionen wie Nordamerika und Asien lassen sich zum Beispiel Datenpakete in Höhe von 1 GByte (20 Dollar, deckt 15 Tage ab) bis 5 GByte (50 Dollar, deckt 30 Tage ab) buchen – oder auch ein Tagespaket von 300 MByte für 10 Dollar. Die Verbindung gilt jeweils für alle Länder, die GigSky für eine Region führt, etwa Japan, China, HongKong und Südkorea bei Buchung des Asien-Paketes. Zusätzlich werden Datentarife für knapp 80 weitere Länder einzeln angeboten – zu unterschiedlichen Preisen.

Aktivierung und Buchung erfolgen über die App des Anbieters, die in neuer Version 4 nun die eSIM in iPhone XS, XS Max und iPhone XR unterstützt. Die Tarife richten sich an Geschäftsreisende und Urlauber, die sich das Kaufen einer Prepaid-SIM bei einem lokalen Anbieter ersparen wollen. Durch die Dual-SIM-Unterstützung lässt sich die normale Telefonnummer parallel zu GigSkys reinem Datentarif weiter verwenden.

eSIM: Keine lokalen Prepaid-Angebote bislang

Die Aktivierung der eSIM und Bezahlung der Prepaid-Tarife erfolgt per App.

GigSky ist neben Truphone der zweite internationale Anbieter für Prepaid-Datentarife mit eSIM-Unterstützung.

In Deutschland können Kunden der Netzbetreiber Vodafone und Telekom ebenfalls auf die eSIM umsatteln – allerdings wird das derzeit nur für Laufzeitverträge angeboten. O2 will die eSIM künftig ebenfalls unterstützen, möglicherweise noch bis Jahresende. Deutsche Mobilfunkdiscounter und Prepaid-Anbieter haben bislang keine eSIM-Option eingeführt.

iOS 12.1 unterstützt "Dual-SIM-Dual-Standby" auf den neuen iPhones: Beide Mobilfunkanschlüsse sind so unter ihrer jeweiligen Telefonnummer zu erreichen. Die Zweit-SIM lässt sich wahlweise auch rein zur Datenübertragung einsetzen.

(lbe)