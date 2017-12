Apple)

Der Speicherplatz lässt sich gegen einen Aufpreis von 3360 Euro auf 4 TByte vergrößern, die 2-TByte-SSD kostet zusätzlich 960 Euro. Die Radeon-Pro-Vega bietet Apple auch mit 16 GByte VRAM an. Wer mehr Arbeitsspeicher möchte, zahlt ebenfalls deutlich drauf: 64 GByte kosten einen Aufpreis von 960 Euro, für die Maximalausstattung mit 128 GByte verlangt Apple zusätzlich 2880 Euro. In der Maximalkonfiguration kostet der iMac Pro 15.550 Euro.

Der iMac Pro ist mit vier USB-C-Ports (Thunderbolt 3) ausgerüstet sowie mit vier weiteren USB-3-Anschlüssen, die noch auf den größeren und gängigeren Typ-A setzen. Ein SDXC-Kartensteckplatz, eine 1080p-FaceTime-Kamera sowie erstmals 10-GBit-Ethernet sind ebenfalls integriert. Wie bereits bekannt wurde, kommt im iMac Pro zusätzlich zur CPU ein ARM-Chip ("T2") zum Einsatz, der Sicherheitsfunktionen übernimmt – darunter einen abgesicherten Startvorgang.

Neustart für Profi-Macs

Mit dem iMac Pro bringt Apple vier Jahre nach dem Mac Pro wieder einen neuen Desktop-Mac in den Handel, der sich gezielt an den Profi-Markt wendet. Man habe gesehen, dass viele Kunden vom 2013 komplett überarbeiteten Mac Pro abgewandert seien – hin zum iMac, erklärte ein Apple-Manager Anfang des Jahres. Deshalb habe der Hersteller viel Arbeit investiert, um eine noch leistungsfähigere Version des All-in-One-Macs zu entwickeln.

Zugleich hat Apple in Reaktion auf erhebliche Nutzerkritik wieder einen neuen modularen – sprich erweiterbaren – Mac Pro in Aussicht gestellt, der jedoch frühestens 2018 erscheinen soll. Auch ein neues Stand-alone-Display sei in Arbeit. Weitere Details wurden bislang nicht genannt.

Laut Apple benutzen nur 15 Prozent der Mac-Nutzer mindestens eine “Pro”-App regelmäßig, dazu zählt das Unternehmen Bereiche wie Videoschnitt, Software-Entwicklung, Grafikdesign und Musikproduktion. Weitere 15 Prozent der Nutzer würden solche Anwendungen ab und an verwenden.

Auch für die dritte, seit langem nicht mehr aktualisierte Mac-Desktop-Reihe hat der Konzern vage Neuerungen in Aussicht gestellt: Der Mac mini sei als "wichtiger Bestandteil" der künftigen Produktpalette vorgesehen, versprach Apple-Chef Tim Cook im Oktober.

