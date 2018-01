Der HP OfficeJet 8600 Pro. (Bild: Hersteller)

Nutzerberichten zufolge kommen Ausdrucke aus Apple-Anwendungen wie Mail oder Safari zu klein aus AiO-Geräten wie dem Officejet 8600. Ob die Hersteller an einer Lösung arbeiten, ist unklar.

Seit dem im September erschienenen Update auf iOS 11 arbeitet die AirPrint-Funktion auf iPad und iPhone mit bestimmten Druckern unter Umständen nicht mehr korrekt. Das berichten Nutzer von Hewlett-Packard-Geräten. AirPrint erlaubt ein schnelles Ausdrucken von Inhalten, die von den Mobilgeräten kommen, über das Teilen-Menü – solange sich iOS-Gerät und AirPrint-kompatibler Drucker im gleichen WLAN-Netz aufhalten. AirPrint war von Apple mit iOS 4.2 im Jahr 2010 eingeführt worden.

Ausdrucke erfolgen zu klein

Laut einem 15 Seiten langen Thread im offiziellen deutschsprachigen HP-Forum erfolgt die Druckausgabe in Apple-Apps wie Mail oder Safari seit iOS 11.0 aber nicht mehr richtig. Anfangs sollen nach dem Upgrade Teile eines Dokuments nur noch in Briefmarkengröße auf dem Papier gelandet sein. Betroffen scheint insbesondere der unter Apple-Nutzern beliebte All-in-One-Drucker (AiO) HP Officejet 8600 Pro zu sein, aber auch vom Officejet 6500A Plus gibt es entsprechende Meldungen.

Apple-Apps betroffen

Mit späteren iOS-11-Versionen soll sich das Problem leicht verbessert haben – Ausdrucke erfolgen seither wieder etwas größer, aber immer noch nicht im korrekten Format. Interessanterweise betrifft das Problem offenbar vor allem die Apple-Anwendungen Mail und Safari, nicht jedoch Anwendungen von Drittherstellern wie Dropbox.

Drucker von Kompatibilitätsliste gestrichen

Apple und der HP-Support sollen Nutzerberichten zufolge unterschiedlich reagiert haben. Apple ist sich demnach angeblich keiner Schuld bewusst, während HP möglicherweise plant, die AirPrint-Unterstützung des Officejet 8600 Pro zu streichen. In Apples Liste kompatibler Geräte taucht dieser unterdessen interessanterweise gar nicht mehr auf. Auf der amerikanischen HP-Website wird das Gerät jedoch weiter als AirPrint-Drucker angepriesen.

