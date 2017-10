iOS 11: Taschenrechner kommt beim Tippen nicht hinterher

(Bild: Screenshot via iPhone Hacks)

Apple hat in seinem neuen Mobilbetriebssystem die Calculator-App umgestaltet. Nutzern ist nun aufgefallen, dass sie aktuell wenig zuverlässig ist – selbst bei Grundrechenarten.

Die Aufgabe "1 + 2 + 3" sollte eigentlich nicht "24" ergeben. Der neue Taschenrechner in iOS 11 kommt allerdings zu diesem Ergebnis, wie Nutzer bei Reddit beklagen. Grund ist ein "Lag" in der Nutzeroberfläche der seit iOS 10 optisch stark umgestalteten System-App für das iPhone, was dazu führt, dass Eingaben erst mit Verzögerungen angenommen werden.

Zu schnelles Tippen verwirrt den Rechner

Tippt man zu schnell, erreichen die gewünschten Zahlen oder das Zeichen der jeweiligen Grundrechenart die Anwendung nicht. Zudem bleiben "+", "-", "Mal"- oder "Geteilt"-Zeichen sowie die Ergebnistaste zwischenzeitlich auch mal "hängen", was man daran feststellen kann, dass der jeweilige Befehl nicht durchgeführt wird oder die Taste im "ungedrückt"-Zustand verbleibt. Die Löschen-Taste arbeitet hingegen meistens zuverlässig.

Es ist unklar, wie es passieren konnte, dass Apple die Probleme im Rahmen des Monate andauernden (auch öffentlichen) Betatestes von iOS 11 nicht aufgefallen sind – beziehungsweise warum sie nicht vor Vollendung der Finalversion behoben wurden. So jedenfalls macht die Nutzung des Taschenrechners wenig Freude.

Viele Alternativen im App Store

Zum Glück gibt es aber zahlreiche Alternativen: Beliebt und gut funktionierend ist etwa der traditionsreiche Rechner PCalc von Entwickler James Thomson – der mit 11 Euro allerdings nicht ganz günstig ist. Allerdings reicht für Normalnutzer, die Apples Taschenrechner ersetzen wollen, häufig auch schon die kostenlose Lite-Version der App. Zudem gibt es diverse weitere gute Gratis-Alternativen im App Store, die die Apple-Probleme nicht zeigen – etwa Calcbot.

Bei Reddit sorgten die Probleme für eine erhitzte Diskussion mit knapp 400 Kommentaren.. "Ich war auf der Arbeit und wollte etwas berechnen und dachte schon, ich werde verrückt. Die müssen das beheben", so ein User. "Ich glaubte schon, ich wäre der einzige Betroffene", heißt es in der Antwort. Mac & i konnte das Problem auf mehreren iPhones nachvollziehen. Es scheint dabei egal zu sein, wie neu (und schnell) selbiges ist – es handelt sich um einen Softwarefehler. (bsc)