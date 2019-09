iOS 13: Probleme beim Touch-ID-Login

Einige Nutzer melden aktuell akute Probleme mit iOS 13 und der Funktion zum Einloggen in Apps mittels Touch ID. Aus den USA ist hier insbesondere von Banking-Apps zu hören – aber auch von Passwortmanagern oder Tools, die die Biometriefunktion zum Absichern ihrer Inhalte verwenden, wie die Kollegen von 9to5Mac berichten. Das Fehlerbild ist dabei stets gleich: Der normalerweise zu erwartende Dialog mit der Authentifizierung erscheint nicht (mehr). User kommen mit den Apps nicht weiter und bleiben schon beim Login-Bildschirm stecken. Auch ein alternatives Einloggen per Passwort ist nicht möglich, da dafür der Touch-ID-Dialog auftauchen müsste.

System-API versagt

Grund für die Touch-ID-Probleme ist offenbar ein Bug in Apples Authentifizierungs-API, die den Touch-ID-Dialog einblendet. Der Bug scheint von iOS 13 bis 13.1.1 präsent zu sein und betrifft ältere iPhones mit Fingerabdrucksensor. Er ist umso verwirrender, als dass der Nutzer scheinbar nichts mehr machen kann. Das Interface der meisten Apps bleibt schlicht leer, weil die Biometrie-Abfrage häufig sofort beim Start erfolgt.

Zwar hat Apple sich des Problems bislang nicht angenommen – unklar ist auch, ob wirklich alle Touch-ID-Apps betroffen sind oder nur einige. Allerdings gibt es einen einfachen Workaround: Wie sich zeigt, ist der Authentifizierungsdialog zwar nicht zu sehen, aber tatsächlich vorhanden. iOS 13 hat hier offenbar einen Darstellungsfehler eingeführt. Daher reicht es, den Finger auf den Home-Knopf zu legen. Das System erkennt diesen dann und startet den Login-Vorgang.

Potenzielle Angriffsmöglichkeit

Ungefährlich ist das alles keineswegs: Angreifer könnten den Bug zumindest theoretisch nutzen, um eine App zu entwickeln, die die Authentifizierung zu böswilligen Dingen nutzt – und User merken dies gar nicht, weil sie abläuft, wenn sie den Finger auf den Home-Knopf legen. Entsprechend müsste Apple schnell reagieren und dafür sorgen, dass der Dialog wieder wie gewünscht angezeigt wird.

Geräte mit Face-ID-Gesichtserkennung sind von dem Fehler offenbar nicht betroffen – hier taucht der Dialog auch unter iOS 13 ganz normal auf. Touch ID steckt unter anderem in iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 und 8 Plus – frühere Modelle lassen sich nicht auf iOS 13 aktualisieren.

