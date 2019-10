iOS 13 wird gut angenommen, iPadOS noch nicht

In bestimmten Abständen rückt Apple Zahlen darüber heraus, welche Betriebssystemversionen seine User auf iPhone und iPad verwenden. Nach dem Release von iOS 13 beziehungsweise iPadOS 13 wurden nun erstmals Informationen über die Update-Rate bekannt. Demnach sind zum aktuellen Zeitpunkt mit Stichtag 15. Oktober 55 Prozent aller iPhones, die in den vergangenen vier Jahren auf den Markt kamen, bereits aktualisiert worden. iOS 12 nutzen noch 38 Prozent der iPhones, frühere Versionen 7 Prozent. Apple zählt traditionell allerdings nur Geräte, die im App Store vorbeigekommen sind.

Ähnlich wie im letzten Jahr

Die Update-Rate beim iPhone ist damit in diesem Jahr ordentlich: Bei iOS 12 waren es um diese Zeit im vergangenen Jahr nur 53 Prozent, die aktualisiert hatten. Auch wenn man ältere iPhones – also solche, die vor vier Jahren erschienen sind, iOS 13 aber noch beherrschen – einberechnet, sind die Zahlen ordentlich: Bei allen iOS-13-fähigen Geräten sind 50 Prozent auf den aktuellen Stand, iOS 12 liegt bei 41 Prozent und frühere iOS-Versionen bei 9 Prozent.

iPads brauchen ein bisschen länger

Beim iPad, wo die Update-Rate traditionell niedriger liegt als beim iPhone, muss Apple allerdings noch mehr Nutzer anlocken. Von allen iOS-13-fähigen Tablets des Konzerns nutzen aktuell nur 33 Prozent iPadOS 13. 51 Prozent sind bei iOS 12 und 16 Prozent bei früheren Versionen des Betriebssystems. Positiver sieht das Bild bei iPads aus den vergangenen vier Jahren aus. Hier machen 41 Prozent bei iPadOS 13 mit, 51 Prozent sind bei iOS 12 geblieben und 8 Prozent bei noch älteren Versionen.

Apple-User aktualisieren flott

Alles in allem glänzt Apple jedoch sowohl bei Tablets als auch bei Smartphones mit einer flotten Aktualisierungsquote. Bei Android ist alles deutlich fragmentierter, was auch an den Geräteherstellern und ihrer Update-Politik liegt. Googles jüngstes "Distribution dashboard" aus dem vergangenen Mai zeigt nur 10,4 Prozent der User auf Android 9 alias Pie.

(bsc)