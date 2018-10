Das iPad Pro erhält ein vollflächigeres Display, streicht den Home-Button – und hat erstmals einen USB-Anschluss.

Apple hat seine Flaggschiff-Tablet-Reihe umfassend überarbeitet. Nach dem Vorbild des iPhone X setzt nun auch das iPad Pro auf einen vollflächigeren Bildschirm mit einem dünneren Rand sowie abgerundeten Ecken.

Dieser Änderung fällt der Home-Button mitsamt Fingerabdruckscanner zum Opfer, zur biometrischen Authentifizierung integriert Apple nun auch hier die Gesichtserkennung Face ID. Im Unterschied zum iPhone soll diese auf dem iPad Pro unabhängig von der Ausrichtung des Gerätes funktionieren, sprich sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Home-Button-Funktionen wie das Öffnen des App-Switchers oder die Rückkehr aus Apps zum Homescreen werden nun durch Gesten ausgelöst.

Das bisherige 10,5"-iPad-Pro ersetzt Apple durch ein neues Modell mit 11-Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 2388 x 1668 Pixel, dessen Gehäuse aufgrund des weiter an den Rand reichenden Displays nicht größer ausfallen soll. Das massive 12,9"-iPad-Pro behält die Bildschirmdiagonale bei, fällt dabei aber merklich kompakter sowie dünner als bisher aus.

iPad Pro mit schnellerem A12X-Chip

Im neuen iPad Pro steckt Apples neuer Prozessor "A12X Bionic", ein 7-Nanometer-Chip mit 10 Milliarden Transistoren, einer Acht-Kern-CPU (vier High-Perfomance-Kerne, vier Kerne für energiesparsame Aufgaben) sowie einer Grafikeinheit mit sieben Kernen. Der Chip ist nach Angabe des Herstellers in Single-Core-Benchmarks um 35 Prozent schneller als der Vorgänger, bei Multithread sogar bis zu 90 Prozent – ein neuer Performance-Controller kann dafür auf alle acht Kerne zurückgreifen.

Die Grafikleistung liege jetzt auf dem Niveau von Microsofts Spielekonsole Xbox One, so ein Apple-Manager bei der Präsentation – das iPad Pro sei zudem schneller als 9 von 10 der im vergangenen Jahr verkauften Laptops. Ebenso wie der A12-Chip in iPhone XS und XR kommt auch der A12X mit einer "Neural Engine" zur Beschleunigung von Berechnungen rund um maschinelles Lernen.

USB-C löst am iPad den Lightning-Port ab

Das neue iPad Pro verzichtet als erstes iOS-Gerät auf den Lightning-Anschluss: Er wird von einer USB-Buchse nach Typ C abgelöst. Damit wird das Anschließen eines externen 5K-Bildschirms möglich, sowie schnellere Datenübertragungen mit USB 3.1 Gen 2, wie Apple mitteilte – etwa zum Importieren von Fotos oder der Kommunikation mit Musikinstrumenten. Über den USB-C-Anschluss wird das iPad geladen, kann selbst aber auch andere Geräte mit Strom versorgen – beispielsweise ein iPhone.



Als Zubehör verkauft Apple einen neuen Apple Pencil, der magnetisch an der Seite des iPad Pro hält und dort auch drahtlos mit Strom versorgt wird. Der Apple Pencil 2 unterstützt außerdem Sonderfunktionen durch doppeltes Antippen, etwa den Wechsel von Werkzeugen. Ein neues Smart Keyboard Folio dient als Aufsteller und erweitert das iPad Pro um eine externe Tastatur.

Meldung wird weiter aktualisiert.