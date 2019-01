iPad Pro: Nutzer klagen über Widerstand beim Zeichnen

Beim Malen und Zeichnen mit dem Apple Pencil kann es auf dem iPad Pro zu Problemen kommen: Leser berichten von einem merklichen Widerstand, der sich bei der Berührung mit dem Apple-Stift wie eine Verschmutzung des Bildschirms anfühlt und das Malen mitunter deutlich störe.

Das Symptom tritt bei allen betroffenen Tablets offenbar an ähnlichen Stellen des Bildschirms auf, hauptsächlich entlang der beiden längeren Außenkanten des Displays. Mac & i konnte das Problem auf zwei 11" iPad Pro Baujahr 2018 sowie dem 10,5" iPad Pro nachvollziehen.

Widerstand nur beim Zeichnen mit Apple Pencil

Der Widerstand ist ausschließlich im Zusammenspiel mit dem Apple Pencil zu spüren und fällt meist erst bei umfangreicheren Skizzen oder Malereien auf, bei denen in den beschriebenen Bereichen gearbeitet wird – sprich bis an den Display-Rand. Die normale Bedienung des Tablets per Finger (oder Pencil) wird dadurch nicht beeinträchtigt, auch lassen sich auf betroffenen iPads weder tatsächliche Verschmutzungen erkennen noch etwa Kratzer oder andere Schäden am Bildschirm feststellen. Die Stärke des Widerstands variiert offensichtlich von Gerät zu Gerät. Das Malen mit einem passiven Stylus wird nicht gestört.

Wie viele iPads das Problem aufweisen, bleibt unklar. Möglicherweise ist der Widerstand nur bei einer bestimmten Charge oder bei den Bildschirmen eines Apple-Zulieferers zu bemerken – der Konzern bezieht Komponenten gewöhnlich aus zwei oder mehreren Quellen. Betroffene Nutzer, die sich dadurch beim Zeichnen gestört fühlen, können den Support des Herstellers kontaktieren, Austauschgeräte weisen unter Umständen aber das gleiche Problem auf.

iPad Pro 2018 neu aufgelegt



Die im Oktober 2018 neu eingeführten iPad-Pro-Modelle haben ein helleres und – bei der 11"-Ausführung – etwas breiteres Display. Es setzt laut Apple weiterhin auf eine "fettabweisende Beschichtung", ob diese sich von den Vorgängermodellen unterscheidet, hat der Hersteller bislang nicht mitgeteilt.

(lbe)