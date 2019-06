iPadOS: Apples Pencil-Präzision (fast) für alle

Die im kommenden iPadOS erreichte Verringerung der Verzögerung bei Stifteingaben steht neben Apples hauseigenen Programmen auch Entwicklern externer Apps zur Verfügung – zumindest zum großen Teil. Das hat Softwarechef Craig Federighi gegenüber dem Entwickler Cladio Juliano mitgeteilt, der selbst an einer Apple-Pencil-App, Artstudio Pro, arbeitet. Federighi hatte zuvor angekündigt, dass Apple die Latenzen von aktuell 20 Millisekunden auf nur noch 9 Millisekunden habe absenken können.

Apple gibt Tipps

Je geringer die Latenz, desto natürlicher fühlt sich die Stiftbedienung etwa beim Schreiben und Zeichnen an. iPadOS liefert laut Federighi die neueste Berührungserkennung, die zur Reduzierung der Zeichenlatenz innerhalb von Apples SDK PencilKit führt. Allerdings müssen Entwickler Metal-Rendering nutzen und die Berührungserkennung so umsetzen, wie dies Apple als "Best Practice" beschreibt. Auf der WWDC 2019 hatte der Konzern auch Sessions zu PencilKit und der Leistungssteigerung durch Metal abgehalten.

Warten auf die letzten vier Millisekunden

Allerdings stehen Entwicklern von Third-Party-Apps die "letzten vier Millisekunden", die Apple bei der Optimierung erreichte, zunächst nicht zur Verfügung. Hierbei wird das sogenannte Mid-Frame-Event-Processing eingesetzt, aktuell gibt es hierfür jedoch noch kein für externe Entwickler offenes Framework, wie Federighi mitteilte. Man arbeite aber an entsprechenden Möglichkeiten, die Technik auch für Third-Party-Engines zu öffnen.

Pencil seit 2015 verfügbar

Der Apple Pencil ist seit 2015 auf dem Markt und erschien zusammen mit der ersten Generation des iPad Pro. Mittlerweile hat Apple eine zweite Version auf den Markt gebracht, die im letzten Jahr erschien. Sie arbeitet nur mit dem iPad Pro der dritten Generation, bietet einen Touch-Bereich für Zusatzfunktionen und wird drahtlos direkt am iPad aufgeladen.

(bsc)