iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max sind im Handel – und die Apple Watch Series 5

Seit Freitagmorgen sind iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max und Apple Watch Series 5 offiziell im Handel – und auch die Vorbestellungen, die Apple seit dem 13. September entgegennahm, werden postalisch ausgeliefert. Wie üblich dürften die meisten Geräte dabei auch nur an diejenigen gehen, die eine Voraborder ausgelöst haben. Apple und seine Mobilfunkpartner geben diese auf Wunsch auch in ihren Ladengeschäften aus.

Ob es auch Stückzahlen (und wenn ja wie große) für Personen gibt, die nicht vorbestellt haben, blieb zunächst unklar – einige Interessierte hatten sich zumindest bereits seit Mitte der Woche an den Apple Retail Stores angestellt. Der frühere Hype mit langen Schlangen gehört jedoch zumeist der Vergangenheit an. Apple veröffentlichte auf seiner Website Bilder des Verkaufsstarts in Japan, wo die Geräte seit 8 Uhr morgens verfügbar waren. Dort – im neuen Store in Tokio Marunouchi – gab es eine Abholerschlange zu sehen, der Laden selbst war aber nicht überfüllt.

iPhone-11-Schlange in Japan (Bild: Apple)

Apple gibt seit längerem keine Verkaufszahlen für das iPhone mehr bekannt – weder im Rahmen seiner Quartalsangaben noch nach dem Verkaufs- oder Vorbestellungsstart. Entsprechend sind Marktbeobachter auf Schätzungen und Flüsterzahlen angewiesen. Bei der Apple Watch hatte Apple noch nie die verkauften Stückzahlen durchgegeben, angeblich, um es der Konkurrenz schwerer zu machen.

Varianten im Angebot

Bei den Vorbestellungen gab es jedoch gewisse Trends. So waren insbesondere die Spitzenmodelle recht schnell nicht mehr zum Verkaufsstart zu haben, andere Varianten jedoch länger. Mit einem Preis von knapp 800 Euro ist das Einsteigermodell iPhone 11 mit 64 GByte Speicherplatz 50 Euro billiger als sein Vorgänger XS. Die Preise für iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max bleiben kräftig: Sie beginnen bei knapp 1150 Euro für das iPhone 11 Pro mit 64 GByte Speicherplatz und reichen bis zu 1650 Euro für das Topmodell iPhone 11 Pro Max mit 512 GByte.

Verkauf der Apple Watch Series 5. (Bild: Apple)

Das iPhone 11 gibt es in sechs neuen Farben, das iPhone 11 Pro diesmal in vier: Spacegrau, Silber und Gold wurden um "Nachtgrün" – eine Farbe, die an Autolackierungen erinnert – ergänzt. Mobilfunkanbieter bieten wie üblich Kombipakete mit Vertrag; hierbei werden iPhone 11 und 11 Pro dann günstiger. Zu den Neuerungen zählen ein verbessertes Innenleben und mehr Kameramodule – beim iPhone 11 Pro sind es hinten nun drei.

Series 5 ist Always-On

Die Apple Watch Series 5 kommt erstmals mit einem Always-On-Bildschirm, der die Uhrzeit ständig präsentiert. Die interne Hardware hat sich allerdings nur mäßig verändert. In Deutschland bietet Apple die Series 5 mit Aluminium-Gehäuse ab knapp 450 Euro an, die 44-mm-Version ab 480 Euro. Die LTE-Modelle kosten 100 Euro mehr. Die neue Titan-Ausführung beginnt bei 850 Euro. Für Keramikmodelle mit Metallarmband kann man bis zu 1500 Euro zahlen.

[Update 20.09.19 11:02 Uhr:] Mac & i bringt am heutigen Nachmittag einen Hands-on-Bericht zu den neuen iPhones. Er liefert erste Testergebnisse der wichtigsten Features.

Alle Neuerungen der iPhone- und Apple Watch-Keynote im 9-Minuten-Zusammenschnitt (Quelle: Apple)

(bsc)