Bei iPhones mit alten Akkus wurde die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt, ohne dass die Kunden davon wussten. Das räumte Apple im Dezember ein. (Bild: dpa, Fernando Gutierrez-Juarez)

Wer keinen Apple-Laden in der Nähe hat oder sein iPhone nicht einschicken will, kann die Batterie seines von Apple womöglich verlangsamten Smartphones auch bei Drittanbietern tauschen lassen – allerdings nicht sofort.

Apples große Akkuumtauschaktion, bei der man für 29 Euro eine neue Batterie in sein aus der Garantie gefallenes iPhone ab Generation 6 einbauen lassen kann, wird auch bei den autorisierten Reparaturpartnern des Konzerns ("Apple Authorized Service Provider", ASP) in Deutschland verfügbar sein. Entsprechend sind Betroffene nicht gezwungen, in eine Stadt mit Apple-Laden und Genius-Bar-Serviceeinrichtung zu fahren oder ihr Gerät einzuschicken. Allerdings hat die Verwendung eines ASP einen Haken: Es könnte noch einige Wochen dauern, bis es losgeht.

So gab der große Händler und Servicepartner Gravis gegenüber den Kollegen von iPhone-Ticker.de an, er werde sich an den von Apple im Dezember kommunizierten Zeitplan halten, mit dem vergünstigten Tausch also erst ab Ende Januar starten. Geplant ist die Aktion bis Ende des Jahres, danach dürfte Apple wieder zum alten Akkutauschpreis von 89 Euro zurückkehren.

Batteriewechsel geht auch per Post

Konkrete Details zum Ablauf des Batteriewechsels hat Apple nach wie vor nicht kommuniziert. Entsprechend sollten sich Betroffene direkt über das Supportportal an den Konzern wenden. Einige Nutzer berichten, dass sie den Akkutausch per Post über die deutsche Website von Apple anstoßen konnten, viele werden aber bislang noch zu einem Chat oder Telefonat mit dem Service geladen (alternativ Besuch an der Genius Bar im Apple Store), was den Prozess ausbremst. Es ist damit zu rechnen, dass Apple hier in den nächsten Tagen mit einer einfacheren Methodik nachlegt.

Der Konzern hatte Ende Dezember einräumen müssen, dass iOS Geräte mit angeschlagenem Akku bei Spitzenlastanforderungen verlangsamen kann, um zu verhindern, dass sich das iPhone spontan abschaltet. Dagegen hilft nur ein frischer Akku. Dummerweise zeigt iOS selbst keine einfach zu überblickenden Angaben zur aktuellen Batteriegesundheit, dafür müssen spezielle Tools her. Betroffen sind iPhones ab Generation 6 inklusive des iPhones 7. (bsc)