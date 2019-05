iPhone: Apple braucht länger für eigene Modems

Apple versucht stets, zentrale technische Komponenten seiner Hardware unter direkter Kontrolle zu behalten. Daher lässt das Unternehmen beim iPhone seit Jahren eigene SoCs mit ARM-Prozessoren und GPUs herstellen, werkelt an eigenen Bildschirmtechnologien und Stromversorgungschips. In Sachen Funktechnik beim iPhone läuft ebenfalls seit mehreren Jahren ein entsprechendes Projekt – doch Apple scheint hier nicht so schnell voranzukommen, wie das der Konzern gerne hätte. Das berichtet der IT-Fachdienst The Information unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Kreise.

Qualcomm darf wieder mitspielen

Demnach ist einer der Gründe, warum Apple seinen weltweit ausgetragenen Lizenzstreit mit Qualcomm außergerichtlich – und für den Konzern teuer – beigelegt hat, die Tatsache, dass Apple-eigene Modems fürs iPhone wohl nicht vor 2025 fertig werden. Apples aktueller Partner Intel baut keine 5G-Funkchips mehr.

Schon 2017 gab es laut dem Bericht technische Probleme mit Intels Modems, was einen wichtigen Hardware-Manager zu der Aussage brachte, bei Apple selbst würde so etwas nicht zugelassen. Nun sollen ab dem kommenden Jahr Qualcomm-5G-Chips im iPhone stecken. Die erste mögliche Deadline für eigene 5G-Modems von Apple sei 2021, doch die sei nicht zu erreichen.

Sechs Jahre bis zum eigenen Modem?

Apple erzähle Bewerbern, die sich für die Funkabteilung interessierten, dass das erste eigene Apple-Modem nicht vor 2025 fertig sei. Angeblich liegt eine "lange und schmerzhafte Trennung" von Intel hinter Apple, deren Auswirkungen noch Jahre spürbar sein könnten.

Zwischenzeitlich gab es Spekulationen, laut denen Apple plante, Intels Modemabteilung einfach zu kaufen. Bei dem Chipriesen heißt es, es gebe für die Abteilung mit ihrer "einzigartigen" 5G-Technik viele Interessenten – obwohl es ja besagten Chip noch gar nicht gibt.

(bsc)