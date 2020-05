iPhone-Produktion Apple sucht auch in China nach Alternative zu Foxconn

Apple plant offenbar, sich unabhängiger vom aktuellen Hauptfertiger Foxconn zu machen. Das Unternehmen aus Taiwan, auch bekannt unter dem Namen Hon Hai Precision Industry, baut aktuell mehr als 50 Prozent der iPhones – und ist bereits seit vielen Jahren mit Apple im Geschäft.

Die Hauptproduktionsstätten von Foxconn sind in China angesiedelt; aktuell versucht Apple allerdings Berichten zufolge auch, einige größere Teile der iPhone-Herstellung nach Indien verlagern zu lassen.

Luxshare + Catcher = iPhone

Wie nun die in Japan erscheinende Wirtschaftsnachrichtenagentur Nikkei meldet, ist Apple derzeit dabei, in China einen Wettbewerber für Foxconn aufzubauen. Es handelt sich dabei um den Elektronikfertiger Luxshare aus Shenzhen in Süden Chinas. Dieser ist aktuell schon in der Fertigung von Apples AirPods tätig.

Luxshare selbst ist derzeit in Gesprächen mit Catcher Technology, einer Firma, die Metallgehäuse herstellt – und das auch schon für Apple tut. Angedacht ist eine Übernahme. Dies würde Luxshare die Möglichkeit geben, Jobs zu übernehmen, die derzeit nur Foxconn für Apple beherrscht. Ziel der Luxshare-Chefs ist es, ähnlich zu arbeiten wie Foxconn, wo fast die gesamte Lieferkette von Smartphones und anderer Elektronik in einem integrierten Konzern abgebildet ist.

Apple "ermutigt" Foxconn-Konkurrenz

Apple soll Luxshare im Rahmen seiner eigenen Diversifizierungsstrategie "ermutigt" haben, seine Geschäftsfelder zu erweitern. Aktuell kann der Konzern aus Shenzhen weder mit Foxconn noch mit Apples zweitem taiwanischen Fertiger, Pegatron, vollständig konkurrieren.

Der iPhone-Hersteller versucht eigentlich aktuell, Fertigung aus China abzuziehen. Foxconn, Pegatron und Wistron, alles Apple-Produzenten, haben dazu bereits versucht, Kapazitäten in anderen Weltregionen wie Indien, Vietnam oder Brasilien aufzubauen – teilweise bereits mit Erfolg. Es ist aber auch denkbar, dass Luxshare nicht nur in seinem Heimatmarkt produziert. (bsc)